Cum sa platesti mai putin la factura de curent electric

Poti diminua foarte simplu cu pana la 30% cheltuielile cu energia electrica daca esti atent la modul in care consumi curentul si daca investesti in electrocasnice eficiente energetic.Iata cateva solutii care te vor ajuta sa reduci considerabil consumul de energie:Monteaza un dispozitiv care sa monitorizeze consumul zilnic de electricitate din casa. Te va ajuta sa constientizezi cat de multa energie folosesti. Faptul ca ai o imagine zilnica a consumului te va face sa intelegi cand si de ce se consuma mai multa energie. In felul acesta vei sti unde sa intervii.Lampile cu senzori sunt folosite adesea la portile de acces. Lumina se aprinde doar atunci cand detecteaza o persoana in preajma. Ei bine, poti sa folosesti astfel de sisteme de iluminare automata prin senzori de miscare si in locuinta. Spre exemplu, scara interioara poate fi luminata doar atunci cand o folosesti. Daca cei mici uita de obicei lumina aprinsa in baie, este suficient sa instalezi o lampa cu senzor si lumina se va stinge singura dupa ce incaperea a fost parasita. Expertii spun ca astfel de sisteme pot reduce cu pana la 20% consumul de energie.Toata aparatura electrocasnica este clasata in functie de consumul de energie. Pentru consumuri optimizate ar trebui sa alegi aparatele din clasa A+++, A++, A+ si A, chiar daca la prima vedere par mai scumpe. Costul se va amortiza rapid prin consumul redus de energie si te va face sa treci pe plus.Modul in care folosesti aparatura electrocasnica se reflecta in costurile regasite pe factura lunara de energie. Masina de spalat vase nu trebuie folosita pentru doar cateva vase, ci trebuie pornita atunci cand este plina. La fel si in cazul masinii de spalat rufe. Electronicele si incarcatorul telefonului trebuie scoase din priza dupa folosire.Becurile cu LED spre deosebire de cele clasice consuma chiar si de zece ori mai putin curent decat becurile obisnuite. In plus, pe langa o eficienta energetica, acestea au o durata de viata de pana la 50.000 de ore, astfel ca, desi sunt ceva mai scumpe decat becurile clasice, becurile cu LED nu trebuie inlocuite atat de des.