Cum sa vinzi profitabil pe Amazon?

Sa incep afacerea singur sau intr-o colaborare?

De ce sa vinzi pe Amazon?

Concluzie

Unul dintre cele mai mari avantaje pe care le ai ca antreprenor pe internet in ziua de astazi este ca nu trebuie sa iti dai seama singur de toti pasii care trebuie urmati. Exista o multime de exemple de companii online si poti cerceta planul lor de afaceri pentru a afla cum au ajuns atat de profitabile.Exista platforme pe care le poti utiliza pentru a-ti expune afacerea mai rapid si mai usor, deoarece nu este nevoie sa iti mai creezi propriul website si ai vizibilitate mai mare din start. Si, de fapt, aceste servicii terte ar putea sta la baza proiectului tau pe termen lung.Probabil cel mai cunoscut astazi este Amazon. De-a lungul anilor, acest colos a pornit de la o librarie online si a devenit un imens marketplace. Este un comerciant cu amanuntul online dominant, care vinde de la hartie igienica la pantofi de tenis si electronice de ultima generatie.Aceasta intrebare apare in mintea oricarui antreprenor in momentul cand porneste o afacere noua. Din perspectiva unui vanzator pe Amazon, se pare ca exista cateva avantaje de a face totul singur:- mai mult control asupra afacerii;- tu decizi ce sa faci cu profitul;- lucrezi cand doresti;- tu esti singurul responsabil si nu depinzi de alte persoane;Dar sa fii singur are dezavantajele sale. Provocarile care apar pentru aproape toata lumea pe Amazon sunt strangerea de fonduri, cercetarea produselor, gestionarea PPC si obtinerea de recenzii ale clientilor. Acestea le poti face singur sau poti avea un partener si sa impartiti sarcinile.Asadar, ia in considerare si minusurile unei afaceri pe cont propriu:- finantarea afacerii;- sa intelegi si sa gestionezi toate aspectele afacerii, inclusiv cele care nu iti plac sau la care nu te pricepi.Este complet posibil sa construiesti un imperiu singur. Dar daca iubesti colaborarea sau ai nevoie de fonduri semnificative de la inceput, iti recomandam sa gasesti un partener de afaceri.Sa vinzi pe Amazon iti poate aduce multe beneficii si este o afacere perfecta pentru tine daca vrei:- venit suplimentar din confortul propriei case;- sa nu muncesti pentru altii;- sa iti permiti sa cumperi tot ce iti place;- un business nou, scalabil si usor de administrat;- o afacere care sa-ti aduca satisfactie;- mai mult timp cu cei dragi;- sa poti lucra din orice colt al lumii.Daca esti gata sa iti incepi cariera in comert, Amazon este o platforma de lansare excelenta. Cu resurse educationale practic nelimitate, o multitudine de optiuni de finantare si o comunitate de vanzatori calificati, ai tot ce ai nevoie pentru a intra pe aceasta piata.Pentru sfaturi de specialitate despre cum sa incepi, consulta gratuit Ghidul Amazonienii StepUP si afla cum sa pornesti o afacere profitabila pe Amazon si cum sa vinzi produse fabricate in Asia pe piata Amazon din SUA. De asemenea, daca te decizi sa mergi mai departe cu acest program, vei primi gratuit 6 sedinte de coaching cu Alex Eftimie , cartea Principii de Ray Dalio si cursul One Funnel Away de Russel Brunson.