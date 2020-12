Cum va afecta Brexitul Romania: de la taxe mai mari, pana la firme care vor da faliment

Taxele vamale cresc preturile produselor

Ba mai mult, se vorbeste despre o despartire dura, adica aceea fara acord, iar in absenta acestuia, ruptura economica dintre cele doua va avea un efect de tavalug pe tot lantul comercial pentru britanici, dar si pentru romani."Brexitul ne afecteaza pe doua canale. In primul rand, legat de circulatia oamenilor, si aici se pune problema daca romanii vor putea sa mearga in vacante in Regatul Unit dupa 1 ianuarie. Da, vom putea merge fara viza, dar doar cu buletinul sau pasaportul asta pana cel putin in luna octombrie cand, de la 1, Marea Britanie nu va accepta decat pasapoarte", ne-a declarat analistul economic, Adrian Negrescu.Pe de alta parte, consultantul in turism Traian Badulescu ia in considerare si un scenariu mai sumbru."Britanicii vor dori sa le acorde cetatenilor UE acces facil in tara si pe viitor, nu viza pentru care sa astepte cateva zile si sa mai plateasca. Acest lucru, deja va ajunge sa contribuie la scaderea numarului de turisti in Regatul Unit si nu cred ca vor nici asta", a afirmat Traian Badulescu.Ce va fi important de vazut este, daca in urma discutiilor, Regatul Unit va accepta cardul european de sanatate, pentru ca in acest moment discutia a ramas in suspans."Iar daca nu va fi acceptat cardul european de sanatate va trebui atunci cand mergem in Regatul Unit, incepand cu 1 ianuarie sa avem o asigurare de sanatate. Practic vom putea sa circulam fara probleme, fara viza, dar mai sunt cateva aspecte de clarificat", a mai spus Negrescu.Dupa Brexit , Uniunea Europeana va aplica tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Aceasta obligatie include efectuarea de verificari si controale privind respectarea standardelor vamale, sanitare si fitosanitare si verificarea conformitatii cu normele UE. Aceste controale ar putea cauza importante intarzieri la frontiere."Marea problema, in Brexit, este legata de taxe. In special de cele vamale. Pana nu se ajunge la o intelegere legata de taxele vamale, tot ce tine de import si export catre si dinspre Regatul Unit va fi taxat. Taxele vor fi intre 4 si 6%. Iar asta inseamna cresteri de preturi pentru toate produsele care vin in si dinspre Regatul Unit", a mai adaugat Adrian Negrescu."De cealalta parte, avem cei 600.000 de romani care au depus cerere de rezidenta in Marea Britanie si ale caror locuri de munca trebuie vazut daca vor ramane in actualul statut. Apoi, o data ce Marea Britanie nu va mai avea relatii comerciale cu Uniunea Europeana multe dintre companiile de acolo vor trebui, fie sa se inchida, fie sa se regrupeze pentru a putea beneficia de facilitatile fiscale oferite de Uniunea Europeana", a mai spus Negrescu.In schimb, in Romania, avem 1.600 de firme cu actionariat majoritar din Marea Britanie. Multe dintre aceste companii lucrau pentru Marea Britanie, in special, in industria prelucratoare, IT&C si comert "Primul impact va fi resimtit de industria de textile si incaltaminte, unde aproape 12.000 de locuri de munca din Romania ar putea fi afectate. Noi si italienii suntem unii dintre principalii producatori de imbracaminte si textile din Marea Britanie, deci practic, aici isi organizeaza productia. Multi se intreaba daca va mai fi eficient sa lucreze in sistem lohn (n.r. - cu mana de lucru necalificata, mai ieftina) avand in vedere taxele vamale", afirma analistul economic.Potrivit lui, cele mai multe companii care au pedigree britanic si lucreaza in Romania si-au infiintat firme in Irlanda."Trebuie sa ne gandim, daca investitorii britanici vin in Romania, si cum ii atragem si mai mult sa vina la noi. Aceasta este o alta problema. Ce va face noul Guvern pentru a atrage investitorii straini, mai ales, pe cei din Marea Britanie care sunt in cautarea unor locatii in Uniunea Europeana pentru a-si asigura business-urile. Noi trebuie sa fim atat de inteligenti incat sa lansam un program de atragere a investitiilor straine dinspre Marea Britanie si dinspre China pentru ca si de acolo sunt foarte multi care vor sa se relocheze. Noi nu am facut nimic, din pacate, pe acest segment. Tot ce inseamna consulate economice sau misiuni economice in strainatate au fost zero ca rezultate in ultimii ani", mai spune Negrescu.Acesta este de parere ca Romania trebuie sa mearga foarte mult pe atragerea investitorilor, la fel cum a facut Polonia care, in pandemie, a atras investitie de un miliard de euro de la Microsoft . Autoritatile ar trebui sa vina cu facilitati fiscale pentru a atrage astfel de investitii.