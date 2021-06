Romanii pot cumpara titluri de stat prin programul Tezaur. Care sunt dobanzile

Dobanzile pe 1 si 3 ani sunt similare cu cele din luna mai. In ceea ce priveste cea pe 5 ani, de precizat ca in mai nu a existat. Totusi, dobanda este mai mica decat in aprilie.Perioada de subscriere este 7 - 28 iunie 2021 prin Trezorerie sau Posta Romana. Diferenta este ca in cazul celor care opteaza prin Posta, daca sunt din mediul rural, ultima zi fiind 24 iunie, iar in urban - 25 iunie.Valoarea minima a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentand pretul de emisiune al unui titlu de stat.Castigul nu se impoziteaza.