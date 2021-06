Concordia: Cumulul pensiei cu salariul in mediul public, binevenit in intentiile sale

Planurile de scolarizare pentru invatamant dual, unde companiile sunt implicate, sunt creionate in raport cu numarul si meseriile celor care urmeaza sa iasa la pensie, pentru a asigura inlocuirea. In cazul in care angajatii in prag de pensionare aleg sa prelungeasca activitatea, cei tineri vor ramane fara locurile de munca preconizate, pentru care au fost pregatiti, pentru ca angajatorii nu ii pot pastra pe amandoi.

Chiar si in situatiile in care vorbim de lucratori cu studii superioare, care nu au nevoie de pregatire tehnica specifica unei meserii, companiile le pregatesc acestora planurile de cariera tinand cont de retragerea legala din activitate a unora dintre angajati.

Recrutarea - termenelede 30, respectiv 60 de zile pentru notificarea angajatorului sunt extrem de scurte chiar si pentru a planifica procesul de recrutare pentru inlocuitori, in cazul in care angajatii nu doresc pensionarea/prelungirea.

Este vorba de posibilitatea pensionarii pana la 70 de ani la cererea angajatilor, respectiv acordul angajatorului. Aceasta masura are nevoie de un cadru mai clar si precis, altfel va genera multa impredictibilitate pentru angajatori pentru ca, in ciuda intentiei legiuitorului, nu este clar unde intervine acordul angajatorului.Potrivit Concordia, factorul de instabilitate generat este accentuat de prevederea potrivit careia angajatul poate reveni oricand asupra deciziei de continuare a activitatii pana la 70 de ani."Nu se poate ca, dupa ce ai optat sa nu te pensionezi, sa poti sa revii oricand si oricum asupra deciziei, fara a lasa angajatorului timpul necesar sa pregateasca inlocuitori si, respectiv, fara sa isi dea acordul. Aceasta continuare a activitatii trebuie sa tina cont de peisajul mai larg al gestiunii resursei umane. Planurile de recrutare a tinerilor sau de inlocuire sunt facute, evident, tinand cont de numarul de persoane care se pregatesc sa se retraga din activitate. Aici este nevoie de predictibilitate, fiindca nu se pot face ajustari de la o luna la alta. Trebuie sa fie clar ca aceasta decizie se ia cu acordul partilor" a declarat Radu Burnete, directorul Concordia.Acesta este de parere ca trebuie de asemenea sa avem in vedere ca nu orice meserie poate fi continuata in orice conditii si de catre orice persoana dincolo de varsta de 65 de ani. Decizia trebuie luata intr-un cadru flexibil.Potrivit Concordia, este necesar sa fie luate in calcul cateva aspecte:Capacitatea de a presta anumite tipuri de activitati - sunt o serie de meserii care nu pot fi intreprinse la acelasi nivel la 65, respectiv la 69 de ani. Angajatorul trebuie sa poata evalua si lua decizia, de la caz la caz, cu privire la capacitatea de continuare a activitatii angajatilor dupa varsta standard de pensionare. In caz contrar, angajatii se pot afla in situatii de risc sau in imposibilitatea de a indeplini sarcinile de lucru, din motive obiective, ce tin de capacitatea fizica.Managementul resurselor umane in raport cu generatiile tinere:Federatia solicita Executivului clarificarea termenilor si conditiilor prelungirii aplicabile dupa varsta de pensionare, cu acordul clar al angajatorului, inainte de adoptarea legii, pentru a asigura predictibilitate si echitate pietei muncii din Romania.