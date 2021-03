Ministrul Muncii, despre cei care cumuleaza pensia cu salariul la stat: "Obligati sa aleaga in 30 de zile de la publicarea legii"

Sporurile sa nu depaseasca 20% din salariul de baza

Turcan a declarat ca proiectul prevede posibilitatea continuarii activitatii pana la varsta de 70 de ani pentru persoanele care indeplinesc varsta de pensionare. Prevederea este valabila pentru cei din sectorul public , cat si pentru cei din sectorul privat. Persoanele respective pot sa revina asupra acestei optiuni si sa se intoarca la pensie inainte sa implineasca 70 ani."Vorbim de o optiune, un drept, nu de o obligatie. Un salariat care ajunge la varsta legala de pensionare si doreste sa munceasca mai departe depune o cerere si e suficienta pentru a-si putea continua activitatea. In sectorul public insa, atunci cand opteaza pentru prelungirea continuarii activitatii, atunci se suspenda dreptul la pensie.Cei care cumuleaza pensie cu salariul la stat au obligatia ca in 30 de zile de la publicarea actului normativ sa-si exprime optiunea, iar angajatorii trebuie sa ii informeze", a precizat Raluca Turcan, citata de Digi24.ro In ceea ce priveste legea salarizarii, Turcan a declarat ca sporuri care ar trebui acordate sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza."Am solicitat ministerelor de linie sa prezinte propria viziune in privinta salarizarii in sistemul public plecand de la niste principii pe care Ministerul Muncii le-a identificat: Sa existe unitate in privinta salariului in plata, care se calculeaza pentru toate categoriile socio-profesionale. Noi propunem ca salariul de baza la care sa se raporteze calculul salariilor sa fie 2.300 de lei, nivelul salariul minim brut pe economie.Daca sunt sporuri care sunt necesar a fi acordate, ele sa nu depaseasca 20% din nivelul salariului de baza. Sistemul sporurilor sa fie revizuit radical, unele sporuri sa fie acordate in sume fixa pentru ca presupun expunerea la conditii de munca identice si altele eliminate si in domeniile respective sa se prefere o reasezare pe grila de salarizare a salariilor in plata", a declarat Turcan.