Analisti economici: Deprecierea leului nu ar trebui sa ne ingrijoreze, deocamdata. In schimb cresterea preturilor, da

Cresterea euro, nesemnificativa

Preturile la alimente cresc tot mai mult

Analistii avertizeaza ca ar trebui sa ne gandim la asta in momentul in care euro trece deja peste 4,90 sau 4,95 de lei."Cursul euro tine de efectul presiunii care vine dinspre cererea mare pentru aceasta moneda, unul dintre principalii actori fiind chiar statul care are nevoie de euro pentru a plati datoriile din ce in ce mai mari pe care le aduna", ne-a declarat economistul Adrian Negrescu.Spre exemplu, anul trecut, Romania a imprumutat 25 de miliarde de euro, dintre care 3 miliarde de euro au fost numai dobanzi."Iar, in acest an, avand in vedere ca nu vedem reformele promise care sa aduca scadere a cheltuielilor bugetare si nu vedem nici un mecanism care sa stimuleze platile in economie este posibil ca datoria publcia sa creasca peste 500 de miliarde de lei, si reprezinta peste 48% din PIB ", mai spune Negrescu.Potrivit analistului economic, imprumutul este principala arma folosita de guvernanti pentru redresarea economiei.Pe de alta parte, analistii CFA Romania prevad o depreciere a cursului de schimb euro/leu, in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala).Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9208, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9742 lei pentru un euro."Pe de alta parte, cresterea euro este una marginala, in ton cu restul monedelor din regiune si nu exista pentru moment motive sa ne temem de o crestere a euro peste nivelul de 4,90. In functie de evolutia economiei si de cum isi va arata roadele campania de vaccinare si va influenta mecanismele economice avem sanse sa treaca de 5 lei. Dar mai avem pana acolo", mai spune Negrescu.Acesta spune ca mai degraba ar trebui sa ne temem de inflatie pentru ca peste tot la nivel mondial au crescut preturile la materia prima, mai ales in sectorul de agri-food. Spusele sale sunt confirmate si de ultimele date care vin de la FAO.Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in februarie, pentru a noua luna consecutiv, ajungand la cel mai ridicat nivel din iulie 2014, pe fondul avansului preturilor la uleiurile vegetale si la zahar, a anuntat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO).In februarie, acest indice a crescut pana la 116 puncte, de la o valoare de 113,2 puncte in ianuarie (o cifra revizuita usor in jos fata de valoarea initiala de 113,3 puncte). Recoltele de cereale pe plan global sunt in grafic pentru a atinge un nivel record in 2020, a informat FAO, adaugand ca datele preliminare indica o noua crestere a productiei in 2021.Preturile cerealor au inregistrat, in februarie, o crestere cu 1,2%, dupa ce pretul sorgului pe pietele internationale a urcat cu 17,4%, datorita achizitiilor semnificative din China. Pretul graului s-a mentinut in mare parte stabil, in timp ce au crescut preturile la porumb si orez.Pretul graului a urcat cu 6,8% in ianuarie, datorita cererii globale solide si a majorarii taxei la exporturile de grau rusesc, anuntata de oficialii de la Moscova, a informat FAO. Preturile lactatelor s-au majorat cu 1,7% in februarie, iar pretul carnii cu 0,6%, pe fondul reducerii importurilor de carne de porc de catre China.