Curtea Constitutionala urmeaza sa analizeze modificarile la Legea darii in plata, care permit reechilibrarea contractelor de credit

Informatia a fost lansata de Asociatia Credere pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor.In acest context, Credere a transmis catre CCR un memoriu in sprijinul constitutionalitatii legii."Parlamentul Romaniei adopta in aprilie 2020 modificari la Legea 77/2016 privind darea in plata, avand la baza indrumarile Curtii Constitutionale cuprinse in istorica decizie nr. 731/2019. Prin aceasta decizie magistratii CCR au retinut modalitatea eronata in care instantele de judecata au solutionat dosarele pe darea in plata, in detrimentul imprumutatilor, cu consecinte dramatice asupra vietii justitiabililor, sporind neincrederea in actul de justitie din Romania.Interpretarile eronate ale instantelor de judecata au vizat notiunea de impreviziune cuprinsa in legea darii in plata. In acest context, Parlamentul a instituit prin lege criterii de impreviziune, adica au fost determinate acele situatii de dezechilibru existente in materia contractelor de credit", precizeaza Asociatia Credere pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, Legea darii in plata a fost contestata de catre entitatile bancare in circa 2000 de dosare, acesta fiind cel mai contestat act normativ din istoria Curtii Constitutionale din Romania."Cifrele sunt surprinzatoare, intrucat impactul estimat la nivelul sistemului bancar este unul nesemnificativ. Potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei catre Credere, in perioada mai 2016 - aprilie 2020 au apelat la Legea darii in plata 9500 de debitori. Dupa adoptarea modificarilor de catre Parlament, in perioada mai 2020 - februarie 2021, numai 728 de imprumutati au accesat prevederile legii darii in plata", precizeaza sursa citata.Astfel, Credere arata ca miza termenului de marti este foarte mare: o solutie de constitutionalitate asupra modificarilor operate la legea darii in plata ar asigura un climat de previzibilitate actului de justitie, acordand imprumutatilor (in special celor cu credite in franci elvetieni) posibilitatea de a obtine o solutie reala de reechilibrare a contractului de credit prin intermediul instantei de judecata."Legea darii in plata, sub rezerva indeplinirii unor conditii, confera imprumutatilor posibilitatea de a obtine in instanta adaptarea contractelor de credit sau, in subsidiar, transferul dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat catre banca, cu consecinta stergerii datoriei", se mai arata in comunicatul citat.Asociatia Credere pentru Informarea, Consilierea si Educarea Consumatorilor a fost infiintata in anul 2018, la initiativa unui grup de consumatori care in ultimii 11 ani s-au implicat in demersuri ce au avut drept obiectiv protejarea intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare.