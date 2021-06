Daniel Daianu, despre riscul criptomonedelor: "Sunt un activ speculativ. Ele pot sa insemne si demolarea unor oameni"

Aparitia monedelor virtuale, in lumina crizei financiare

"Cripto nu este moneda, nu are cum sa fie moneda, nu indeplineste functii de baza. Poate sa fie un mijloc de plata, dar si-l asuma ca risc cel care foloseste ca mijloc de plata asa ceva. Oricum, vor fi foarte sever reglementate. Eu nici nu le numesc monede. Le numesc active financiare speculative.Ati vazut si dumneavoastra ca bockchain-ul devine mult mai valoros decat...De ce? Pentru ca blockchain-ul are utilitate si as spune utilitate perena, in timp ce acest activ financiar - nici pseudo-moneda nu i-as spune - este foarte periculos, de la faptul ca se creeaza piete paralele care trebuie sa fie strict reglementate pana la impactul asupra stabilitatii financiare", a afirmat Daianu, la cea de-a XVII-a editie a evenimentului ''Intalnire cu presa economica'', organizat de Piata Financiara.In opinia acestuia, criptomonedele au aparut si din insatisfactia fata de ce s-a intamplat la criza financiara din 2008 - 2009. Insa, el a atras atentia asupra faptului ca aceste cripto nu reprezinta sursa bogatiei, ci pot te faca sa iti pierzi si bruma de bani pe care o ai, chiar daca "unii cu 5 dolari au ajuns sa aiba averi"."Daca vrem toti sa traim numai cu active speculative, adica sa platim cu active speculative, se poate. Teoretic poti sa gandesti si asa, pentru ca aceste cripto au aparut si din insatisfactia fata de ceea ce s-a intamplat la criza financiara. Unii au spus: 'Nu avem incredere in bancile centrale, nu vrem sa mai traim sub palaria structurilor ierarhice, vrem ca totul sa se democratizeze', pentru ca, intr-adevar, aceste retele par sa democratizeze sistemele. Dar ce inseamna democratie? Prin democratie inteleg numai accesul ca poti? Poti daca poti, daca ai resurse la asa ceva.Faptul ca unii cu 5 dolari au ajuns sa aiba averi...au prins un tren, dar asta nu inseamna ca asta este sursa imbogatirii pe viitor. Aceste cripto pot sa insemne si demolarea unor oameni, asa cum jocurile la bursa, chiar daca s-au democratizat sa spunem anul trecut - se vor democratiza, pentru ca ai acces foarte usor la aceste...iti poti pierde toata bruma de bani pe care o ai. Totusi, cei mai mari sunt cei care dicteaza pe piete, chiar daca va fi mai greu acum, cu participarea larga. Deci, cripto este un activ financiar, un activ speculativ ", a explicat Daniel Daianu.El a subliniat ca, in momentul in care criptomonedele au fost criticate, jucatorii au recurs totusi la stablecoins. Stablecoin reprezinta o criptomoneda care este dependenta de o rezerva monetara din lumea reala si care are o volatilitate scazuta, ceea ce o face preferabila in tranzactii pentru amatorii de castiguri pe termen mediu. Stablecoins pot fi emise fie de o autoritate centrala, fie de o institutie autonoma descentralizata."Nu vedem noi, de pilda, ca atunci cand au fost criticate au recurs la stablecoins? Ce sunt stablecoins? Sunt niste cripto care se bizuie pe monede autentice, pe monede stabile, iar monedele stabile autentice pe cine se bizuie? Pe bancile centrale. Iar bancile centrale pe cine se bizuie? Ca noi vorbim de independenta bancilor centrale, dar ea nu e data de la Dumnezeu, ea este dintr-o practica, este operationala. Bancile centrale fac parte totusi dintr-un sistem public de administrare a economiilor.Banca centrala nu are functia de a face profit. O banca centrala are functia de a asigura stabilitatea monetara, de a asigura stabilitatea financiara. Acum vad ca unii vor sa imbogateasca mandatul bancilor centrale, sa se ocupe si de schimbarea de clima, e o discutie intreaga", a aratat presedintele Consiliului Fiscal.Daniel Daianu a facut referire si la democratizarea burselor, adica la faptul ca oamenii, stand acasa in timpul pandemiei, au inceput sa cumpere actiuni la bursa, chiar daca nu aveau foarte multi bani, astfel ca s-a ajuns la fenomenul Reddit."Pe fondul crizei se vorbeste de democratizarea burselor, pentru ca foarte multi oameni au avut timp si au stat acasa si cu bani mai multi si cu bani mai putini au inceput sa joace. Ce s-a intamplat? Fenomenul Reddit. Societatea gambling. Si, asa, totul se mercantilizeaza si se joaca,", a sustinut economistul.Daniel Daianu a remarcat dorinta tuturor de imbogatire rapida, insa a avertizat ca nu se poate ca toata lumea sa fie bogata in acelasi timp."Populara in Romania este, asa cum este in toata lumea, posibilitatea de a te imbogati rapid. Sunt oameni care au pornit cu foarte putin si au cumparat si au ajuns extrem de bogati. Dar eu va intreb: asta e mesajul pe care trebuie sa il trimitem? Ati spune 'da, asta este capitalismul, asta e in gena capitalismului, dorinta de a avea mai mult, de a te imbogati', dar depinde cum. Nu pot toti in acelasi timp sa fie mult mai bogati si pentru totdeauna. Daca societatea devine tot mai prospera in mod organic, se reduc inegalitatile, da, poti sa ai o mare masa de oameni care sa o duca mult mai bine. Dar ce avem noi in ultimele decenii? Sa luam societatea americana. Daca te uiti la venituri mediane, vezi ca este vorba de o polarizare a societatii care trebuie sa fie preocupanta nu numai pentru un social-democrat, trebuie sa fie preocupanta si pentru un crestin-democrat, chiar pentru un republican, pentru ca mersul catre autocratie, catre extremism de stanga si de dreapta este generat de polarizare, de inegalitati. Democratia este afectata, este lovita democratia", a spus acesta.Daianu nu crede ca cripto este mai popular decat bursa in Romania si remarca faptul ca bursa romaneasca poate intr-adevar sa ajute la finantarea companiilor."Nu este cripto mai popular. Banca Transilvania este populara, Petrom este popular, sunt utilitati publice care sunt populare, sunt listari de companii autohtone care devin foarte atractive. Deci, bursa romaneasca poate intr-adevar sa ajute finantarea companiilor", a apreciat Daianu.