Daniel Daianu: trebuie accelerat proiectul Nabucco

Eurodeputatul liberal Daniel Daianu este de parere ca ar trebui accelerata constructia proiectului Nabucco, cu ajutorul finantarii din partea Bancii Europe de Investitii (BEI).

Daianu a sustinut ca actuala criza a gazului demonstreaza cat de slaba si ineficace este politica energetica comuna a Uniunii Europeana, in cadrul dezbaterii de la Strasbourg pe tema crizei gazului.

"Atunci cand se afla sub presiune serioasa, guvernele nationale din UE se bizuie, practic, pe resursele si sursele proprii. In circumstantele actuale, acest lucru nu este surprinzator, dar dezvaluie o alta fateta a deficitului de solidaritate din UE," este de parere eurodeputatul liberal.

"Aceasta criza ne mai indica si ceea ce este absolut necesar pentru urmatorii pasi in politica UE in domeniul energiei, in cazul in care chiar ne dorim sa avem una. Precum in cazul stocurilor de petrol, trebuie sa dezvoltam capacitati de stocare a gazului. Trebuie, de asemenea sa diversificam furnizorii de gaz, rutele de transport si mecanismele de livrare," a adaugat Daianu.

Potrivit eurodeputatului, argumentul conform caruia nu ar fi destul gaz disponibil in cazul in care noi rute de transport ar fi construite nu sta in picioare.