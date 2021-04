Daniel Dines a castigat 700 de milioane de dolari dupa doua zile de tranzactionare a actiunilor UiPath

Ce salariu are Daniel Dines

Daniel Dines, CEO si unul dintre fondatorii UiPath, a castigat 700 milioane de dolari prin cresterea valorii actiunilor. El a ajuns astfel la o avere de 8,3 miliarde de dolari, conform Ziarul Financiar. Dines detine 27 de milioane de actiuni clasa A si 82,4 milioane de actiuni clasa B. La preturile curente de tranzactionare, averea lui Dines este de circa 8,3 miliarde de dolari, adica in crestere cu 2 mld. dolari in doar doua zile.UiPath (PATH) este o companie producatoare de roboti software fondat in Bucuresti, care acum are sediul central in New York si a ajuns liderul noii industrii de automatizare a sarcinilor repetitive din companii.PATH a deschis sedinta de tranzactionare din 22 aprilie 2021, a doua de dupa listare, la un pret al actiunilor de 73 dolari pe unitate, in crestere cu 6% fata de sedinta precedenta.Astfel, cel mai valoros produs al industriei de IT din Romania, este cotata in a doua zi ca si companie listata de investitorii de pe cea mai puternica bursa la nivel mondial la o valoare de piata de aproape 40 mld. dolari.Publicatia startupcafe.ro a publicat salariul pe care Daniel Dines l-a avut anul trecut la UiPath, informatie care se regaseste in bilantul fiscal al companiei, pe anul 2020. Salariul pe care Daniel Dines l-a avut anul trecut pentru functia de CEO al UiPath a fost de 106.000 de dolari. Adica a ridicat lunar aproximativ 8.833 de dolari.Este o suma aproape simbolica pentru o asemenea functie intr-o companie care este lider mondial in domeniul automatizarilor software. Fortand un pic o comparatie, vedetele de la FCSB castiga mult mai bine de atat. Florin Tanase are un salariu lunar de 19.000 de euro, Florinel Coman ridica 15.000 de euro pe luna, in timp ce in conturile lui Morutan intra luna 15.000 de euro din remuneratia pe care o are la FCSB, conform telekomsport.com Pe langa salariul de 106.000 de dolari, compania UiPath i-a mai decontat anul trecut lui Daniel Dines suma de 100.000 de dolari. Acesti bani au reprezentat cheltuieli cu asigurarea de sanatate, abonamentul la sala de sport, cheltuieli cu securitatea personala, mesele sau deplasarea si participarea la anumite evenimente in care a reprezentat compania.Odata cu listarea a bursa a companiei UiPath, Daniel Dines a devenit oficial cel mai bogat roman.