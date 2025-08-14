Danske Bank: Leul este inca supraevaluat si se va deprecia si in februarie

Autor: Elena Enache
Marti, 29 Ianuarie 2008, ora 20:27
1577 citiri
Danske Bank: Leul este inca supraevaluat si se va deprecia si in februarie

In ciuda aprecierii din ultimele zile, moneda romaneasca este, inca, supraevaluata si va continua sa se deprecieze in februarie, posibil pana la 3,80 lei/euro, a declarat, pentru The Money Channel, analistul pentru piete emergente de la Danske Bank, Lars Christensen.

"Mai este putin pana la sfarsitul lui februarie si evolutia leului depinde de contextul actual. insa nu cred ca am vazut inca varful deprecierii si probabil leul se va indrepta spre nivelul de 3,80 lei pentru un euro la sfarsitul lunii viitoare", a declarat Christensen.

Deprecierea leului, care a culminat cu cotatii care au spart pragul de 3,80 lei/euro in ultimele zile, este pusa de analistul danez mai mult pe seama problemelor de pe plan local si mai putin pe atacuri speculative.

Leul ar putea junge chiar la 4 unitati/euro, daca nu vor fi luate masuri de politica monetara corespunzatoare, a mentionat Christensen. Totusi, e volutia monedei nationale va depinde in mare masura de evolutia contextului international.

"Suntem inca departe de nivelul de 4 lei pentru un euro. insa consideram ca acest nivel poate fi atins daca nu vor fi luate masuri de intarire a politicii monetare", a sustinut Christensen.

Spectrul acestei deprecieri va plana si asupra sedintei de politica monetara a bancii centrale din 4 februarie, analistii bancii daneze estimand o majorare a dobanzii cheie cu 0,5 puncte procentuale la 8,5%. De altfel, Christensen se asteapta la alte majorari ale dobanzii cheie pe viitor.

"In ultimii ani multi investitori isi doreau pozitii pe termen lung pe leu datorita cresterii economice si a aderarii la Uniunea Europeana. in ultimul an insa, din cauza amplificarii instabilitatilor politice si a dezechilibrelor economice, investitorilor le este teama sa isi mentina pozitiile long pe leu", a mai spus analistul Danske Bank.

