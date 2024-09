In vara anului trecut, mai precis in 10 iulie 2020, Parlamentul a aprobat "legea mirosurilor" sau legea 123/2020 care venea sa modifice si sa completeze OUG 195/2005 privind protectia mediului. Dar cu toate acestea, nu i-au facut si norme metodologice, asa ca acestea au fost puse in consultare publica jumatate de an mai tarziu, la 22 decembrie 2020 de catre Ministerul Mediului.

Prezentul proiect de act normativ aproba metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv si continutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitatile care pot crea disconfort olfactiv

"Metodologia este destinata pentru utilizarea in evaluarea si gestionarea mirosurilor care provoaca efecte neplacute si inacceptabile la nivel national, respectiv in evaluarea riscului asupra starii de sanatate in functie de agentul cauzal si determinarea masurilor aplicabile in vederea diminuarii disconfortului olfactiv. Metodologia se adreseaza atat operatoriilor economici/titularii activitatilor care pot genera disconfort olfactiv, cat si autoritatilor administratiei publice centrale si locale si publicului", se arata in expunerea de motive a proiectului.

Prin aceste norme metodologice, autoritatile vor sa stabileasca mai multi factori precum nivelul de miros deranjant pe care-l suportam si se foloseste scorul hedonic al mirosurilor ca exemplificare pentru a ne da seama cum sunt clasificate mirosurile.

Factorii FIDOL

Scala de expunere (impactul) este determinata de parametrii cunoscuti colectiv ca factori FIDOL (Frecventa, Intensitate, Durata, Caracterul ofensiv al mirosului si Locatie):

Frecventa - Cat de des un individ este expus la miros

Intensitatea - Perceptia individului asupra concentratiei mirosului. Intensitatea poate fi evaluata pe o scara de intensitate de sapte puncte, de la nici un miros (0) la un miros extrem de puternic (6).

Durata - Durata generala la care un individ este expus in timp la un miros

Caracterul ofensiv al mirosului - Descrie caracterul unui miros, care se raporteaza la "tonul hedonic" (care poate fi placut, neutru sau neplacut) si la o concentratie/intensitate a mirosului. Aceasta poate fi masurata in laborator sub forma tonului hedonic, iar atunci cand este masurata prin metoda standard si exprimata pe o scara standard de noua puncte este denumita scorul hedonic.

Locatia - Tipul de utilizare a terenului si natura activitatilor umane in apropierea unei surse de miros.

Caracterul mirosului

In proiectul de act normativ se vorbeste despre caracterul mirosului care "este ceea ce substanta miroase". Cu toate acestea, deoarece persoanele percep mirosul individual, aceeasi substanta chimica poate fi descrisa destul de diferit de catre persoane diferite.

"Caracterul mirosului se poate schimba si in functie de concentrare. De exemplu, acetatul de butil are un miros dulce la concentratii mici, dar miroase a banana la concentratii mai mari. Tabelul de mai jos ofera o scala pentru evaluarea "ofensivitatii" sau tonului hedonic a unui miros."

Ofensivitatea unui miros include tonul sau hedonic. Ofensivitatea ia in considerare expunerea si atributele care determina sensibilitatea la neplaceri. Tonurile hedonice pentru mirosurile comune sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Scara de masurare pentru tonurile hedonice variaza de obicei de la + 4 pentru mirosurile foarte placute (brutarie, de exemplu) la - 4 pentru cele murdare (de exemplu carne putrezita). Scorul mirosurilor neutre este 0. Acest scor se refera la tipul de miros, indiferent de puterea (intensitatea) acestuia si poate ajuta la stabilirea ofensivitatii unui miros.

"De exemplu, cartoful crud este neutru. Chiar si mirosurile pe care majoritatea oamenilor le descriu ca fiind pozitive si delicioase (cum ar fi puiul prajit sau coacerea painii) pot deveni enervante in cazul expunerii continue. Scorul hedonic al unei emisii poate fi modificat prin diferite metode de tratament care schimba chimic unele componente in compusi mai putin mirositori", se arata in normele metodologice ale legii mirosurilor.

Autoritatile continua cu exemplificarile in actul normativ prin caracterizarea mirosurilor.

Un miros placut (sinonime: parfum) poate fi: parfumat ca lamaia, fructuos ca vinul, musk ca si ciupercile salbatice, afumat, cu miros de chihlimbar, intens, delicios, usor, balsamic, aromatic, de neconfundat.

Un miros neplacut (sinonime: putoare, duhoare, miros urat) poate fi: rau, scarbos, dezgustator, iti intoarce stomacul pe dos, revoltator, putred, puturos, ranced, acru, picant, sulfuric, cu gust de usturoi. Categoriile de miros pot include: miros floral (violete, trandafiri, etc), vegetal (iarba), fructos (mere, pere), de nuca (nuci), prajit (migdale prajite), chimic, eteric, lemnos, balsamic, picant, etc.

