Ce avere are Cristian Ghinea, ministrul propus la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

- 8,39 lei (2008)

- 1.108,16 euro (2008)

- 1.622,16 dolari (2008)

- 1.595,60 euro (2013)

- 11.629 lei (2015)

- 0 euro (2015)

- 0 dolari (2015)

- 29.284 euro (2011)

- 3.405 lei (2011)

CITESTE SI:

Pe partea de bani, acesta avea anul trecut mai multe conturi curente la diferite banci.Astfel ca, ladeputatul avea urmatoarele conturi:6.186,17 lei (2018)De asemenea, deputatul mai are un credit de 29.757 de euro la Unicredi Bank cu scadenta in 2035, iar la Banca transilvania mai avea un imprumut de 172.000 de lei, cu scadenta in 2045.Alesul mai declara, ca a realizat venituri anuale de 138.920 de lei din indemnizatia de deputat.