Deficitul comercial al Statelor Unite cu restul lumii a urcat in martie la un nou nivel record, de 74,4 miliarde de dolari

Acesta este cel mai ridicat nivel al deficitului comercial al SUA dupa ianuarie 1992 si reprezinta o crestere de 57.6% fata de aceeasi perioada a anului trecut.In februarie, deficitul comercial a atins 70,5 miliarde de dolari.Deficitul comercial cu China a urcat cu peste 22%, la 36,9 miliarde de dolari, iar cel cu Mexicul a avansat cu 23,5%, la 8,4 miliarde de dolari."Masurile de stimulare au permis consumatorilor americani sa continue cheltuielile in timpul pandemiei, dar restrictiile impuse sectoarelor unde interactiunile umane sunt mari au deturnat cheltuielile consumatorilor de la serviciile produse pe piata interna catre bunuri, dintre care multe sunt importate", a scris Bill Adams, economist senior la PNC.Exporturile au crescut de fapt pentru luna respectiva, cu 200 miliarde de dolari sau cu 6,6%. Dar acest lucru a fost compensat de o cerere continua de bunuri importate, care a crescut cu 6,3% sau cu 274,5 miliarde de dolari.Deficitul a crescut cu aproape 10% in 2021 si a explodat de la nivelul de 47,2 miliarde de dolari in martie 2020, exact in momentul in care SUA intrau in primele zile ale pandemiei Covid-19. Importurile au crescut cu 8,5% in 2021 , in timp ce exporturile au scazut cu 3,5%.Adams a declarat ca deficitul va scadea probabil in lunile urmatoare, pe masura ce redresarea va progresa."Intrucat pandemia intra sub control in Statele Unite, consumatorii americani vor cheltui mai putin pe bunuri importate, reducand importurile; iar strainii vor cumpara mai multe exporturi din SUA pe masura ce economiile lor se vor redresa in continuare", a spus el.