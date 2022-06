Deficitul de cont curent a scazut cu 75,5% in primele cinci luni

Deficitul de cont curent al Romaniei a scazut cu 75,5 procente, in primele cinci luni din acest an, fata de aceeasi perioada din 2008, , ajungand la 1,77 de miliarde de euro.

Potrivit Bancii Nationale a Romaniei, principalul motiv pentru reducerea soldului contului curent a avut-o deficitul balantei comerciale, care a insumat 2,502 miliarde de euro, in scadere cu 65,9%, fata de perioada ianuarie - mai 2008.

In primele cinci luni din an, investitiile straine directe au ajuns la 2,475 miliarde de euro, cu 42% mai putin decat in perioada similara din 2008, cand se ridicau la 4,269 miliarde de euro.

Din totalul investitiilor straine, 43,2% a fost reprezentat de participatiile la capital, 47,7% de creditele intra-grup, iar 9,1% de profitul reinvestit.

