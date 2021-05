Delgaz Grid, amendata cu 30 de milioane de lei pentru abuz de pozitie dominanta

Delgaz Grid, amendata

Ce alte companii au mai fost sanctionate

Delgaz Grid SA detine o pozitie de monopol pe piata distributiei de gaze naturale aferenta zonelor geografice pentru care are licenta de distributie, in speta judetele situate in partea de nord a tarii (Maramures, Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Timis, Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Mures, Sibiu, Alba, Harghita, Iasi, Botosani, Vaslui, Suceava, Neamt, Bacau).In cadrul investigatiei declansate la sfarsitul anului 2018, Autoritatea de concurenta a constatat ca, in perioada martie 2015 - decembrie 2018, Delgaz Grid SA, in calitate de distribuitor de gaze naturale, a abuzat de pozitia sa dominanta prin refuzul de a acorda acces tuturor companiilor din piata la o facilitate esentiala-inregistrarea fiselor de evidenta a lucrarilor de verificari/revizii tehnice in baza de date.In acest fel, au fost create conditii discriminatorii pentru firmele prezente pe aceasta piata fata una dintre companiile cadrul grupului E.ON.Favorizarea companiei din cadrul grupului E.ON a contribuit la consolidarea pozitiei acesteia pe piata serviciilor de verificari si revizii a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale furnizate in aria de distributie a Delgaz.Serviciul de inregistrare a datelor din fisele de evidenta a lucrarilor de verificari si revizii in baza de date a distribuitorului este indispensabil unei companii care concureaza pe piata serviciilor de verificari si revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, fiind esential pentru desfasurarea activitatii.Prin neinregistrarea sau inregistrarea cu intarziere a fiselor in baza de date administrata de Delgaz Grid SA, mecanismul de functionare a pietei serviciilor de verificari si revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale era intrerupt si nefunctional, intrucat informatia legata de data scadenta a verificarii/reviziei tehnice nu era transmisa la timp consumatorului final, prin notificarea realizata de furnizorul de gaze naturale, sau operatorilor economici autorizati aflati deja intr-o relatie contractuala cu clientii."Actiunile anticoncurentiale intreprinse de Delgaz Grid SA au condus atat la afectarea concurentei pe piata serviciilor de verificari si revizii tehnice furnizate in aria sa de distributie, prin limitarea accesului operatorilor economici pe aceasta piata si impiedicarea dezvoltarii acestora, cat si la afectarea consumatorilor, prin restrangerea posibilitatii acestora de a-si alege furnizorii de servicii de verificari/revizii tehnice si prin cresterea cheltuielilor cu astfel de servicii" a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei.In calitatea sa de operator al sistemului de distributie de gaze naturale, Delgaz Grid SA avea o obligatie speciala de a asigura un tratament nediscriminatoriu pentru firmele ce actioneaza pe piete conexe, indeosebi de a evita favorizarea in orice fel a intreprinderilor care sunt parte a aceluiasi grup.Activitattile de verificare si revizie tehnica a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale se efectueaza in conditii concurentiale, de catre operatori economici autorizati de ANRE si selectati de clientul final. Tarifele practicate de catre operatorii autorizati pentru efectuarea serviciilor de verificari sti revizii tehnice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale sunt stabilite in conditii de piata, pe baza cererii si ofertei.Delgaz Grid SA a recunoscut integral faptele anticoncurentiale si a beneficiat de reducerea amenzii.In ultimii ani, Autoritatea de Concurenta a aplicat mai multe sanctiuni companiilor care isi desfasoara activitatea pe piata serviciilor conexe distributiei de gaze pentru incalcarea normelor de concurenta.Astfel, compania Distrigaz Sud Retele SRL (DGSR) a fost amendata cu 17.650.326 lei (aprox. 3,7 milioane euro), pentru abuz de pozitie dominanta manifestat prin practicarea unor tarife excesive, nejustificate economic, pentru avizarea tehnica a proiectelor de executie, receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale (IUGN).Distribuitorul de gaze naturale Premier Energy SRL, in calitate de succesor legal al companiei Gaz Sud SA a fost sanctionat cu 6,3 milioane lei (aprox. 1,3 milioane euro) pentru ca a abuzat de abuz de pozitia sa dominanta prin impunerea unor tarife discriminatorii pentru servicii de avizare tehnica a proiectelor, de receptie a lucrarilor si de punere in functiune a IUGN, diferentiate in functie de realizatorul lucrarilor de proiectare si de executie a instalatiilor.Distribuitorul de gaze naturale Wirom Gas SA si noua executanti de lucrari in domeniu au fost amendati cu 920.069 lei pentru pentru incheierea unei intelegeri anticoncurentiale prin care au stabilit un pret fix pentru realizarea IUGN.In urma implementarii angajamentelor asumate de E-Distributie Muntenia SA (EDM) in contextul investigatiei privind un posibil abuz de pozitie dominanta, durata medie de obtinere a avizelor tehnice de racordare (ATR) emise de companie a scazut cu 20%, in conditiile in care, numarul cererilor de racordare a crescut cu 30%. De asemenea, interventia Consiliului Concurentei a condus la cresterea transparentei procesului de racordare si a gradului general de informare a utilizatorilor in legatura cu procesul de racordare, in ultimul an, numarul de clienti care utilizeaza serviciul online de racordare crescand cu peste 90%.Consiliul Concurentei monitorizeaza cu atentie piata gazelor naturale, mai ales in contextul liberalizarii acesteia pentru consumatorii casnici de la 1 iulie 2020, si va interveni prin toate parghiile legale pentru a descuraja orice comportament incorect.