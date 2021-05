ANALIZA Pandemia a crescut dependenta de smartphone-uri

Ce cred romanii despre Big Brother

Platile, tot mai mult cu telefonul

Educatia online a adultilor devine realitate

Intr-o lume in care accesul la internet a devenit, pentru multi, la fel de important ca si curentul electric, smartphone-ul a ajuns un obiect indispensabil, iar pe fondul pandemiei, smartwatch-ul sau bratara de fitness au urcat si ele in topul gadgeturilor esentiale.68,3% dintre romanii chestionati intr-un barometru de opinie Frames & FACTORY 4.0, intitulat"RomanianApp. Cum au influentat aplicatiile mobile viata romanilor" si realizat la inceputul acestei luni, au declarat ca fata de perioada dinainte de pandemie folosesc cu mult mai mult telefoanele mobile.Pe fondul temerilor legate de COVID, aplicatiile de stiri se afla pe primul loc in topul preferintelor, urmate de cele de social media, filme & seriale si cele utilitare (calendar, ceas, mesaje etc.)."Criza COVID i-a facut pe tot mai multi romani sa caute informatii, sa incerce sa fie la curent cu stirile, cu evolutia situatiei, asta in conditiile in care restrictiile le-au schimbat complet viata. Restrictiile de circulatie, teama de imbolnavire, stress-ul social creat de pandemie au dus aplicatiile de stiri in topul accesarilor, alaturi de cele care tin de interactiunea online si petrecerea timpului mai mult in casa, cum sunt cele de filme si seriale", arata rezultatele barometrului.In topul celor mai utilizate aplicatii, pe locurile urmatoare s-au clasat cele de shopping (cumparaturi), productivitate (email, documente, tabele), muzica, jocuri, mancare (food delivery, retete online etc.), fitness, stil de viata, cursuri online, calatorii si dating."Dincolo de shopping-ul online, care a crescut spectaculos in anul pandemiei, de food delivery si gaming, este de remarcat atentia tot mai mare pe care romanii o acorda aplicatiilor de fitness & stil de viata. Pe fondul temerilor legate de starea de sanatate - evolutia impredictibila a virusului COVID aflandu-se in prim-plan, romanii au devenit mult mai atenti la informatiile legate de starea de sanatate. Aplicatiile de monitorizare a starii fizice, din telefon dar si din smartwatch-uri si bratari inteligente, au atras tot mai multi utilizatori interesati sa isi verifice date privind pulsul, greutatea, nivelul de stress, numarul caloriilor consumate, al pasilor parcursi etc.", se precizeaza in concluziile Barometrului Frames & Factory 4.0Potrivit sondajului, majoritatea celor chestionati (51,7%) folosesc aplicatiile mobile care ii conecteaza cu propriul corp, 18,7% cu masina si 14% cu casa."Internet of Things a devenit realitate in Romania. Romanii au acceptat cu o deschidere extraordinara noile tehnologii, dovada stau vanzarile de gadgeturi inteligente, de la smartwatch-uri, bratari de fitness, aplicatiile si tehnologiile pentru masina si casa. Pe fondul extinderii gamei de produse si a scaderii preturilor, televizoarele smart, de exemplu, au devenit o prezenta obisnuita in casele romanilor, alaturi de electrocasnicele smart, sistemele de supraveghere video sau dispozitivele pentru automatizarea casei" afirma Marius Haratau, managerul FACTORY 4.0.Potrivit datelor INS, peste trei sferturi (78,2%) dintre gospodariile din Romania au avut acces la retele de internet in 2020, cu 2,5 puncte procentuale mai mult decat in anul precedent.Ponderea persoanelor cu varste cuprinse intre 16 si 74 de ani care au utilizat internetul cel putin o data a ajuns la 85,9%, cu 3,6 puncte procentuale mai mult decat in anul precedent.In ianuarie 2021, in Romania existau 15,49 milioane de utilizatori de internet. Numarul utilizatorilor de internet din Romania a crescut cu 133 mii (+0,9%) intre 2020 si 2021.Popularitatea in crestere a aplicatiilor mobile vine pe fondul increderii pe care majoritatea o arata in noile tehnologii.Dincolo de subiectele de tip can-can, de senzationalul teoriilor privind,, Big Brother'' & vaccinarea si 5G, pentru marea majoritate a celor chestionati (87%), folosirea datelor personale de catre aplicatiile mobile nu reprezinta un motiv de ingrijorare. Acest lucru poate fi pus si pe seama slabei constientizari a pericolelor legate de securitatea cibernetica si atitudinea generala fata de protectia datelor cu caracter personal si a reputatiei in mediul online.Numai 7,3% dintre respondenti s-au aratat preocupati de securitatea datelor, iar 5,7% au evitat sa raspunda, considerand ca nu au informatiile necesare.57,8% au declarat ca, atunci cand acceseaza aplicatiile mobile, o fac in primul rand de pe retele wi-fi, iar 42,2% de pe retelele mobile."Daca acum cativa ani, romanii se conectau pe telefon, la internet, mai ales de pe retelele wi-fi, procentul acestora a scazut semnificativ pe masura ce pachetele de date mobile au devenit tot mai generoase, iar acoperirea cu semnal a atins si mediul rural. In conditiile implementarii 5G, nu este exclus ca procentele sa se inverseze, iar accesul la internet, de pe telefon, sa treaca in mare proportie pe reteaua de date mobile", afirma Adrian Negrescu, managerul Frames.In ianuarie 2021, in Romania existau 26 milioane de conexiuni mobile. Numarul acestora a ajuns sa reprezinte 135,6% din totalul populatiei. Acest lucru se explica prin faptul ca multi utilizatori au mai mult de o conexiune mobila de internet.Pandemia COVID, cu restrictiile sale, i-a fortat pe multi romani sa isi schimbe obiceiurile de consum. In conditiile in care magazinele s-au inchis, la fel ca si oficiile de plati pentru facturi (energie electrica, gaze, apa, taxe etc.), majoritatea a cautat solutii, iar cei mai multi au trecut de temerile legate de securitatea platilor online si au inceput sa foloseasca aplicatiile mobile dedicate.68,9% dintre respondenti au declarat ca aplicatiile mobile le-au influentat, in mare masura, obiceiurile de consum, iar 14,3% in foarte mare masura. Mai mult chiar, 82,9% dintre cei chestionati au declarat ca fac constant plati prin intermediul aplicatiilor mobile."Telefonul a devenit, foarte rapid, un instrument de plata, iar pandemia a influentat adoptarea rapida a acestei tehnologii. De la shopping & food la plata facturilor, folosim tot mai des telefonul atat in mediul digital cat si in cel fizic, platile contactless cu telefonul aflandu-se intr-o crestere semnificativa. Se intampla acest lucru gratie cresterii semnificative a gradului de siguranta oferit de platformele de plata dezvoltate de banci, procesatori de plati si, in general, de firmele care activeaza in comertul online", arata concluziile barometrului."Este o veste buna pentru economia romaneasca, dovada dinamica spectaculoasa a comertului online din ultimul an si a perspectivelor excelente. In plus, digitalizarea serviciilor si accesul facil la aceste sisteme de plati mai aduc un avantaj extrem de important - reduc evaziunea fiscala intr-o economie in care gradul de colectare a taxelor si impozitelor este cel mai redus din UE. Asta inseamna mai multi bani la buget si o imbunatatire a conditiilor din mediul de afaceri, a concurentei loiale in business-ul romanesc", a declarat Adrian Negrescu.Dincolo de shopping, de platile uzuale, de filme, social media, health si alte asemenea aplicatii, aplicatiile mobile au mai adus un plus semnificativ. A crescut interesul romanilor pentru educatia online.Potrivit rezultatelor barometrului, 62,2% dintre cei chestionati au declarat ca atunci cand isi cauta un loc de munca sau cand vor sa se perfectioneze intr-o noua activitate, cauta o aplicatie mobila care sa-i ajute."Inainte de pandemie datele statistice pozitionau Romania pe ultimul loc in Europa in cazul participarii adultilor la programe de formare continua. Restrictiile de mobilitate si oferta de cursuri online gratuite extrem de generoasa din aceasta perioada au dus la o participare crescuta a adultilor la aceste mijloace de formare. Nu sunt multe aspecte pozitive de retinut din aceasta perioada dar sunt convins ca aceste experiente vor dinamiza putin participarea adultilor la programele de educatie continua", a declarat Marius Haratau.Barometrul "RomanianApp. Cum au influentat aplicatiile mobile viata romanilor" a fost dezvoltat de compania de consultanta Frames, la comanda FACTORY 4.0, pe un esantion de 650 de respondenti, in perioada 6-9 mai 2021.Interviurile au fost realizate prin chestionare online, telefonic si email. Profilul respondentilor a fost reprezentat de 56% barbati si 44% femei, cu varste cuprinse intre 18 si 54 ani.