Pofta de economisire in timpul pandemiei: depozitele in banci ale firmelor si populatiei au crescut fata de aprilie 2020

Depozitele in lei ale rezidentilor, cu o pondere de 65,2% in totalul depozitelor clientilor neguvernamentali, au crescut cu 0,8% fata de luna martie 2021, pana la 282,466 miliarde de lei, si cu 17,1% (13,5% in termeni reali) fata de aprilie 2020.Conform BNR , depozitele in lei ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 1,2% fata de luna anterioara, pana la 157,099 miliarde de lei, iar fata de luna aprilie 2020 au inregistrat o crestere de 13,9% (10,3% in termeni reali).Depozitele in lei ale altor sectoare (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) au crescut cu 0,4% (pana la 125,367 miliarde de lei) fata de luna precedenta si cu 21,5% (17,7% in termeni reali) fata de luna aprilie 2020. Depozitele in valuta ale rezidentilor, exprimate in lei, reprezentand 34,8% in volumul total al depozitelor clientilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,1% fata de luna martie 2021, ajungand pana la nivelul de 150,873 miliarde de lei (exprimate in euro, acestea s-au diminuat cu 0,1%, pana la 30,636 miliarde de euro). Comparativ cu luna aprilie 2020, indicatorul a crescut cu 9,9%, exprimat in lei si cu 8,1%, daca este exprimat in euro.Depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei, exprimate in lei, au crescut cu 0,1% fata de luna martie 2021, pana la 109,418 miliarde de lei; exprimate in euro, acestea au crescut cu 0,1%. Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, cresterea acestui indicator exprimat in lei a fost de 10,6% (8,8%, daca indicatorul este exprimat in euro).Datele BNR arata ca depozitele in valuta ale altor sectoare, exprimate in lei, au scazut cu 0,2% fata de luna martie 2021, pana la 41,454 miliarde de lei (-0,1% cand indicatorul este exprimat in euro). Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, cresterea acestui indicator exprimat in lei s-a majorat cu 8% si cu 6,2% daca indicatorul este exprimat in euro