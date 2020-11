Romania va avea mai multe depozite de medicamente si de alimente create din fonduri europene

CITESTE SI:

"Planul National de Redresare si Rezilienta este complementar cu politica de coeziune, adica atunci cand ne uitam in planul National de Redresare si Rezilienta la domeniul Educatie trebuie sa ne uitam un paralel si la politica de coeziune pentru a putea avea o imagine globala asupra gandirii de ansamblu pe care am avut-o. Masurile de coeziune sociala, cele care privesc politicile de educatie si cele de incluziune si demnitate sociala se regasesc tratate separat in cadrul politicii de coeziune".Ministrul Fondurilor Europene spune ca a propus si crearea mai multor depozite de medicamente si alimentare."Am propus infiintarea depozitelor regionale pentru partea de echipamente medicale si medicamente. Am propus de asemenea depozitele pentru hrana situatii de criza alimentara. Toate aceste masuri au in vedere obiectivul central pe care Planul National de Redresare si Rezilienta il are, acela de a creste rezilienta Romaniei in situatii de criza pandemica si de criza alimentara", a mai spus ministrul.Potrivit Planului National de Redresare si Rezilienta, Romania va avea 7 depozite de echipamente medicale si medicamente, 100 de subunitati de pompieri si se vor mai achizitiona 700 de ambulante.De asemenea, vom avea cinci depozite regionale de cereale, patru depozite frigorifice si alte doua depozite pentru energie.