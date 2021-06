Bitcoin se depreciaza sub 30.000 de dolari pentru prima oara in ultimele cinci luni.

Cursul bitcoin a scazut marti, 22 iunie, sub 30.000 de dolari - pentru prima oara de la sfarsitul lui ianuarie, iar criptomoneda este afectata de turbulente in ultimele saptamani si de actiuni ale Chinei impotriva unor mineri locali, relateaza AFP. Bitcoin este afectata de eforturi chineze in vederea reglementarii acestei piete descentralizate.China, o tara in care se afla numerosi mineri - care pun puterea calcului in serviciul bockchain, baza de date descentralizata pe care se bazeaza criptomoneda - ii "vaneaza" pe acestia din urma.Un bitcoin valora marti, la ora Romaniei 15.30, 29.854 dolari, cu 8,31% mai putin. Aceasta criptomoneda foarte volatila a ramas in crestere cu 3% de la inceputul anului, insa s-a depreciat cu 54% fata de cea mai mare valoare istorica, pe care a atins-o la jumatatea lui aprilie, de 64.870 de dolari.In mai, Elon Musk , conducatorul excentric al Tesla , a dat cursul peste cap.El a revenit asupra deciziei de a autoriza achizitia de vehicule ale marcii sale in bitcoin, dupa ce a acuzat criptomoneda de faptul ca este prea poluanata.