Deprecierea dolarului urca pretul petrolului la un nou maxim istoric

Pretul petrolului a atins joi un nou record istoric, pentru a saptea zi de tranzactionare consecutiv, pe fondul deprecierii dolarului care a estompat cresterea stocurilor de petrol din Statele Unite, relateaza Reuters.

Pretul petrolului tranzactionat pe piata din SUA, cu livrare in aprilie, a atins un nou nivel record de 111,10 dolari/baril. in prima parte a sedintei era cotat la 110,93 dolari/baril, in crestere cu 1,01 dolari/baril.

Petrolul Brent cu livrare in aprilie, tranzactionat pe piata londoneza, a atins de asemenea un nou pret record de 107,88 dolari/baril. Pe parcursul sedintei a fost tranzactionat la 107,77 dolari/baril.

"Ne uitam la dolarul american, ne uitam la speculatie, ne uitam la geopolitica. Aceste trei lucruri care se leaga intre ele sfideaza fundamentele", a spus directorul administrativ de la Commodity Warrants Australia, Peter McGuire.

Dolarul s-a depreciat joi pana la un nivel minim al ultimilor 12 ani fata de yen si pana la un nivel minim istoric fata de euro, din cauza ingrijorarilor legate de impactul pe termen lung al eforturilor Federel Reserve de a relaxa pietele tensionate de creditare si monetare.

"Marfurile sunt, cel mai probabil, beneficiarii cheie ai ciclului agresiv de reducere a dobanzii cheie instituit de Fed", au spus analistii de la Citigroup, intr-o nota de cercetare.

Ads

Investitorii s-au grabit sa cumpere marfuri pentru a se baricada impotriva inflatiei si a dolarului in continua depreciere. Aceasta a contribuit la scumpirea puternica a petrolului, in ciuda temerilor legate de o recesiune a celui mai mare consumator de petrol, Statele Unite si a cresterii stocurilor de combustibili.

Cotatiile petrolului si-au revenit dupa scaderea inregistrata miercuri, cauzata de statisticile americane care au aratat ca rezervele de petrol au crescut peste asteptari in saptamana precedenta, iar stocurile de benzina au atins un nivel maxim al ultimilor 15 ani.

Ads