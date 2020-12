Deraiere financiara: CFR Calatori "sparge" bugetul pe salarii, restul companiilor feroviare, pe taxa de acces la infrastructura CFR

CFR Calatori: Cele mai mari salarii din business

Cum si-au cheltuit banii companiile de transport calatori

In cazul operatorului de stat, cea mai mare cheltuiala o reprezinta cea de personal - peste o treime din totalul cheltuielilor - in timp ce, in cazul operatorilor privati, cheltuielile cu personalul nu depasesc un sfert din total - in medie circa 20%.In cazul acestora din urma, cheltuiala majora o reprezinta taxa de acces pe infrastructura - circa 30% - pe care acestia si-o platesc in mod regulat."Un paradox, greu de explicat pentru perioada analizata, in cazul CFR Calatori, il reprezinta procentul destul de mare al cheltuielilor cu amortizarea, precum si cel infim al cheltuielilor cu piesele de schimb, avand in vedere vechimea destul de mare a parcului utilizat", arata studiul ARF.In perioada analizata, 2016 - 2019, cea mai ridicata valoare a salariului mediu este inregistrata de CFR Calatori. De exemplu, anul trecut, compania de stat inregistra un salariu mediu brut de 5.622 lei, urmata de Transferoviar Calatori, cu 5.024 lei, Interregional Calatori - 4.809 lei, Softrans - 4.747 lei, Regio Calatori - 4.706 lei, si Astra Trans Carpatic - 3.764 lei.La nivelul anului 2019, la operatorul de stat ponderea cea mai ridicata o inregistreaza cheltuiala cu personalul, si anume 35% din total cheltuieli, urmata de cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructura, in procentaj de 19%, si de cheltuiala cu amortizarea - 15%."Din totalul cheltuielilor cu personalul in anul 2019, compensatia acopera un procent de 27%, cheltuiala cu TUI-ul este acoperita din compensatie in procent de 42%, cheltuiala cu combustibilul in proportie de 15% si cheltuiala cu energia electrica in cuantum de 12%, conform prevederilor OUG nr. 103/2013", spune ARF.La Regio Calatori, potrivit informatiilor financiare existente, se observa ca ponderea cea mai mare o detine cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructura - 29% din total, apoi cheltuiala cu personalul - 21%, si cheltuiala cu combustibilul - 18%.In cazul Transferoviar Calatori, ponderea cea mai ridicata o are cheltuiala cu taxa de acces pe infrastructura - 27% din total, urmata de cheltuiala cu personalul - de 23%, si de cea cu combustibilul - 19%.Interregional Calatori inregistreaza 32% din totalul cheltuieli pe taxa de acces pe infrastructura, urmata de cheltuiala cu chiriile automotoarelor - 19%, si de cheltuiala cu personalul - circa 17%.La Softrans, 30% din totalul cheltuielilor s-a indreptat catre plata taxei de acces pe infrastructura, 17% a reprezentat plata amortizarilor, plata cu intretinerea si reparatiile a detinut o pondere de 16%, iar cheltuiala cu personalul - 13%.Astra Trans Carpatic a raportat la finele lui 2019 ca ponderea cea mai ridicata in total cheltuieli, de 30%, o inregistreaza plata taxei de acces pe infrastructura, urmata de plata chiriei pentru materialul rulant, in procentaj de 14%, si cheltuiala cu personalul - 17%.