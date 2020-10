Despre auditorii energetici atestati si certificatul energetic

Grade profesionale pentru auditorii energetici

Care sunt pasii necesari pentru emiterea unui certificat energetic?

Cat costa un astfel de certificat de performanta energetica?

Valabilitatea certificatului energetic

Singurii care au dreptul sa emita certificatul energetic sunt auditorii energetici atestati.Acesti specialisti pot avea doua grade profesionale:* gradul I - pot sa elaboreze certificatul energetic pentru toate categoriile de cladiri care se construiesc, se reabiliteaza termic, sunt vandute sau inchiriate.Tot acestia au dreptul sa realizeze auditul energetic pentru toate tipurile de cadiri.* gradul II - pot sa elaboreze doar certificatul energetic pentru case si blocurile de locuinte care se construiesc, se vand sau se inchiriaza.Acesti specialisti nu pot elabora auditul energetic al imobilelor.Auditorii din cadrul companiei Reflex Architecture SRL au gradul profesional I si o experienta vasta, realizand pana in prezent foarte multe certificate de performanta energetica. Puteti vedea mai multe accesand site-ul firmei, www.certificatulmeu.ro Calitatea de auditor poate fi dovedita prin autorizatie, stampila si legitimatie.Solicitantii acestui document (adica proprietarii / investitorii / administratorii imobilului sau partii de imobil, dupa caz) sunt cei care trebuie sa solicite si sa plateasca pretul solicitat pentru acest act.Acesti solicitanti va trebui sa contacteze un auditor energetic atestat sau o companie care are in cadrul personalului un astfel de specialist.Acestora trebuie sa le inmaneze copii dupa o serie de acte ale constructiei sau partii de constructie (apartament etc.) si sa le permita vizitarea proprietatii.Auditorii pot sa le spuna cu exactitate ce acte ale cladirii sunt necesare.In cadrul acelei scurte vizite la proprietate, specialistul va face o serie de masuratori si observatii.Pe baza datelor obtinute din documentatia imobilului si aceste masuratori la fata locului se va face un calcul de specialitate si se va emite actul dorit.Clientul poate ridica acest document de la sediul auditorului sau ii poate fi expediat prin posta daca asa s-a stabilit de comun acord cu auditorul.Pretul si termenul in care se emite acest act depinde de auditorul ales, fiecare avand dreptul sa le stabileasca dupa cum doreste.Pretul acestui document in cazul in care ar fi emis de catre specialistii companiei Reflex Architecture SRL pentru cladirile din Bucuresti si judetul Ilfov ar porni de la 130 lei (pentru o garsoniera) si ar fi 180 lei pentru apartamentele cu 5 camere sau mai mult.Specialistii companiei il emit in cateva ore (maxim 24 de ore) pentru imobilele din Municipiul Bucuresti si din Ilfov.Certificatul de performanta energetica este valabil timp de 10 ani de la data eliberarii, cu conditia sa nu se execute lucrari de renovare majora care sa schimbe eficienta energetica a cladirii sau partii de cladire.