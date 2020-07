Deutsche Bank a primit o amenda de 150 de milioane de dolari pentru tranzactiile facute de miliardarul Jeffrey Epstein

Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DFS) a reprosat bancii germane ca a validat sute de tranzactii in valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, avand in vedere reputatia miliardarului newyorkez, sa ii atraga atentia.", a declarat Linda Lacewell, responsabil al DFS.Autoritatea a subliniat ca aceasta este prima actiune de acest fel adoptata impotriva unei institutii financiare pentru relatiile sale cu Epstein.Jeffrey Epstein a fost gasit decedat la varsta de 66 de ani in celula sa de la MCC pe 10 august 2019, unde se afla incarcerat in asteptarea procesului in care urma sa fie judecat pentru trafic sexual cu minore.