Liberalizarea pietei energiei: Exista o diferenta intre pretul din serviciul universal si cea mai mica oferta a furnizorului actual

Liberalizarea pietei de energie electrica

Cum se schimba furnizorul

ENEL este furnizorul de Serviciul Universal cu cei mai multi consumatori casnici pe piata libera, respectiv furnizorul care are de gestionat cel mai mic numar de consumatori in Serviciul Universal, carora le ofera preturi foarte avantajoase fata de pretul de Serviciu Universal. Acest comportament este aparent mult diferit fata de ceilalti frunizori.Mai multi consumatorii casnici spun ca nu au semnat nici un contract in ultimii ani, dar se gasesc in piata libera, conform inscrisului de pe factura de energiei electrica.Asociatia sustine ca pretul pe care-l platesc o parte dintre cei aproape doua milioane de consumatori casnici in piata concurentiala catre furnizorul lor ENEL este:- cu 12% mai mare decat pretul de Serviciu Universal pe care-l platesc consumatorii ENEL din Bucuresti;- cu 2% mai mare decat cel mai mare pret de Serviciu Universal platit in Romania;- cu aproape 9% mai mare fata de pretul achitat de catre consumatorii din Serviciul Universal din reteau Electrica;- cu 6% mai mare fata de pretul achitat de catre consumatorii din Serviciul Universal din reteau EON;- cu 4% mai mare fata de pretul achitat de catre consumatorii din Serviciul Universal din reteau de distributie CEZ.Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, piata de energie electrica pentru clientii casnici s-a liberalizat . ANRE recomanda clientilor casnici incheierea unui contract in piata concurentiala cu oricare furnizor de energie electrica licentiat, scriu reprezentantii ANRE.Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrica este gratuit si nu implica modificari de ordin tehnic.Nu exista un termen limita pentru a trece in piata concurentiala. Toti clientii casnici au dreptul oricand sa isi schimbe furnizorul/contractul de energie electrica in termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitarii.In scopul incheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice, clientii casnici trebuie sa ia legatura cu orice furnizor de energie electrica, sa aleaga cea mai buna oferta accesand "Comparatorul de oferte-tip" de pe site-ul ANRE sau sa astepte acasa o informare privind procesul de liberalizare, precum si un formular de selectie oferta de la furnizorul actual.Pana la data incheierii noului contract, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2021, clientii casnici vor primi din partea furnizorului actual o reducere comerciala care sa acopere diferenta dintre pretul din oferta de serviciu universal aplicabila in primul semestru al anului 2021 si pretul din oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica la data de 20 ianuarie 2021.Formularul de selectie oferta transmis de furnizorul actual contine oferta concurentiala cu valoarea cea mai mica, o oferta concurentiala alternativa si oferta de serviciu universal, oferte aplicabile in semestrul I 2021, precum si valoarea reducerii comerciale acordate si perioada de aplicare.Pentru incheierea unui contract nou cu actualul furnizor nu mai este necesara deplasarea la sediile centrelor de relatii cu publicul ale furnizorului.Prin completarea acestui Formular de selectie oferta clientul poate alege direct oferta concurentiala din cele doua propuse, iar transmiterea formularului prin selectia unei oferte constituie acordul de contractare si, implicit, obligatia contractuala pentru ambele parti.Furnizorul are obligatia ca, dupa cel putin 5 zile de la data primirii Formularului de selectie oferta completat, sa transmita clientului final, odata cu prima factura, o copie a contractului de furnizare semnat.