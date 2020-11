Cum se produce in ritm accelerat digitalizarea Romaniei. "Dispare mamaita care se ducea cu hartia la primarie si apare mamaita care intra pe calculator"

Angajatii din sistemul public sunt in Epoca de piata la capitolul digitalizare

"Digitalizarea persoanelor este cea una dintre cele mai mari probleme in Romania la ora actuala. Iar aici ma refer la persoana fizica, omul de rand care trebuie sa invete si sa aiba aceste skill-uri informationale. Spun asta pentru ca usor-usor mamaita care se duce cu hartia la primarie incepe sa dispara. Usor-usor apare mamaita care intra pe calculator si trimite catre primarie doleanta pe care o are. Aici trebuie sa-i ajutam si pe cei care sunt in perioada 55-65 de ani care nu au apucat sa intre foarte bine in aceasta era a computerului si ei trebuiesc ajutati sa aiba macar cunostinte de baza ale calculatorului", a spus secretarul de stat.Acesta este de parere ca Romania va ramane foarte mult in urma si se va scufunda in birocratie, daca nu va face repede digitalizarea intregii societati."Digitalizarea pentru noi, ministerul Economiei, e o chestie complexa, foarte importanta, de care depinde atat prezentul, dar si foarte, foarte mult viitorul nostru. Daca nu vom fi destepti sa facem repede aceasta digitalizare a intregii societati, vom ramane foarte mult in urma si o sa ne ducem pe tobogan", a mai spus Rogojinaru.Pe de alta parte, Sabin Sarmas, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), spune ca Romania poate sa devina tara din Europa cu cea mai accelerata crestere a economiei digitale si a societatii, in general.Acesta isi doreste ca, in urmatorii patru ani, sa nu mai avem in sistemul public nici macar un angajat care sa nu aiba competente digitale de baza."Stim cu totii ca nu stam extraordinar la competente digitale, desi am avut un salt spectaculos si abia astept noul indice DESI (Digital Economy and Society Index, n.r.) de anul viitor. Avem un nivel de competente digitale undeva la 30% in randul populatiei. Aici exista patru directii pe care ne axam: educatia digitala pe care o sustinem in scoli, competentele digitale pentru angajatii din sistemul public, componenta de upskilling pentru IMM-urile din Romania si procesul de formare al populatiei. Ne dorim ca, in urmatorii patru ani, sa nu mai avem in sistemul public nici macar un angajat care nu are competente digitale de baza. Romania poate sa devina tara din Europa cu cea mai accelerata crestere a economiei digitale si a societatii in general", a spus Sarmas.Romania are si un program de transformare digitala a IMM-urilor"Au mai fost de-a lungul timpului diverse programe care au vizat fie start-up-uri, fie finantari care includeau echipamente de IT&C, dar niciodata nu a existat o abordare ca aceasta. Demonstram astfel ca statul, Guvernul reuseste sa invete de la privat. Avem de-a face cu un program de transformare digitala pentru prima data la modul real. Daca pana in prezent, toate proiectele erau scrise de catre firme de consultanta, de aceasta data proiectele care vor aplica in cadrul acestui program sunt scrise de firmele de consultanta in parteneriat cu o companie de IT", a mai spus seful ADR.S-a inclus aceasta expertiza IT pentru a nu transforma un program de finantare pe fonduri europene pentru IMM-uri intr-un program de finantare de achizitii doar de laptopuri sau doar de desktopuri sau doar de imprimante."Am obligat, practic, beneficiarii sa-si aduca expertiza din zona de IT&C care sa le faca acea analiza de business, sa le identifice sursele de venit, procesele, sa faca optimizarea proceselor, sa explice cum fac educarea clientilor si a propriilor angajati atunci cand trec catre digital", a justificat Sarmas.