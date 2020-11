Black Friday: Discounturi la "timp" si bautura. Electronicele nu au facut reducere la dezamagiri

Goana dupa bauturi aproape ca a blocat site-ul

Reducerile la laptopuri au fost de fapt scumpiri

In cazul ceasurilor, reprezentantii WatchShop.ro estimeaza ca vor avea vanzari duble fata de anul trecut, in conditiile in care comertul online a fost, de la inceputul pandemiei de COVID-19, canalul perfect de adaptare pentru piata de retail."Aceasta tendinta se va accentua, iar vanzarile de accesorii, asa cum sunt ceasurile si bijuteriile, se vor muta pe termen lung in online, intrucat nevoia de interactiune cu acest tip de produse nu este mare. Ne asteptam ca anul acesta Black Friday sa fie desfasurat si mai mult in online, conjunctura facand ca magazinele fizice sa fie mai putin vizitate. Clientii vor fi mult mai deschisi sa faca achizitii online, din confortul propriei locuinte, cu atat mai mult cu cat in anumite localitati exista deja restrictii de deplasare.Ca si obicei de cumparare, categoria cadouri, din care fac parte si accesoriile, implicit WatchShop.ro, credem ca va fi printre fruntasele evenimentului", spune Catalin Florea, CEO WatchShop.ro.Clientii vor putea cumpara si ceasuri de la branduri de lux, pe care WatchShop.ro le va lista exclusiv pe durata campaniei de BF 2020, precum Tag Heuer, Breitling, Longines, Tonino Lamborghini si Hamilton. Reducerile pentru ceasurile de lux vor ajunge la 30%. In oferta de BF, cel mai scump ceas listat pe WatchShop.ro este un Breitling, la pretul de 32.166 lei, redus de la 45.305 lei.Si pe magazinul online, Finestore.ro, traficul intens de dimineata aproape ca a blocat site-ul reducerile la alcool fiind semnificative pentru cei care au cautat whiskey/whisky, vinuri spumante, coniac, vodca sau alte astfel de bauturi. Aici reducerile au fost in medie de 15-20% pentru anumite categorii si branduri de alcool, astfel ca, un whiskey de 12 ani din diferite branduri putea fi gasit si la sub 100 de lei sticla.Pe marile magazine online precum Altex sau evoMAG, laptopurile, tabletele si telefoanele, care sunt atat de necesare scolii online au preturi si cu 40-50% mai mari fata de primavara. Potrivit proprietarilor de magazine online, acest lucru s-a produs din cauza producatorilor care nu mai pot acoperi toata cererea mare ce s-a creat in urma trecerii la scoala online.Astfel ca laptopuri cu configuratie medie, acum, le puteti gasi la reducere, cu preturi de 3.100 - 3.300 de lei, fata de 2200 - 2.400 cat era in primavara. De asemenea, laptopurile care, in urma cu cateva luni le puteai achizitiona cu 2500 - 2700 de leui, acum sunt la reducere de la 4.399 de lei si costa 3.999 de lei.In schimb, la PC Garage, cel mai ieftin laptop la oferta era aproape 4.000 de lei, redus de la 4.500 de lei. Dar daca intri pe interfata magazinului care nu cuprinde si reducerile de Black Friday, gasesti laptopuri mai ieftine, la o configuratie apropiata de cel pus la oferta.Acesta sunt doar primele magazine care au "furat" startul "sarbatorii" importate de Black Friday. Pe parcursul lunii acesteia, si restul magazinelor online din domenii precum vestimentatie, incaltaminte, mobila, materiale de constructii si-au anuntat intentia de a veni cu oferte, asa ca mare atentie la "reduceri"!