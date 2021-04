Reprezentanti ai distribuitorilor de alimente si ai cabinetelor de medicina familiei spun ca sunt discriminati de Guvern. Ce acuzatii aduc

Asociatia Companiilor de Distributie de Bunuri din Romania si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie arata, duminica, intr-un comunicat de presa, ca au adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati din Senat cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum si a cabinetelor de medicina familiei din Romania prin excluderea de catre Guvernde la eligibilitatea accesarii programelor de finantare nerambursabila din fonduri europene."Prin acest tip de discriminare se creeaza distorsiuni economice in piata din punct de vedere concurential si se produc prejudicii grave de dezvoltare economica, cu nerespectarea art. 45 din Constitutia Romaniei conform caruia << Accesul liber al persoanei la o activitate economica, libera initiativa si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate >> .", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale vor continua joi, la sedinta fiind invitati si membri ai altor Comisii ale Senatului, reprezentanti ai ministerelor economice.Astfel, cele doua asociatii isi continua demersul initiat in 8 aprilie."Dupa aderarea Romaniei la UE, in majoritatea programelor de finantare publica nerambursabila distribuitorii de bunuri si cabinetele medicale individuale au fost exclusi de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Aceasta Ordonanta, desi modificata si aprobata prin Lege 220/2020 in Parlament cu votul unanim, promulga de Presedintele Republicii si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei inca din 30 octombrie anul trecut, inca nu a fost pusa in aplicare de Guvernul Romaniei fara nicio explicatie publica", arata acestea.Cele doua asociatii adauga ca, in majoritatea statelor UE, guvernele au initiat si implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru antreprenori."In majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fara a face discriminare intre categorii de antreprenori, conditia esentiala fiind ca acestia sa faca dovada contabila ca au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid - 19 si/sau a masurilor de restrictie impuse de autoritati pentru prevenirea pandemiei", sustin sursele citate.Potrivit acestora intr-un raspuns al Directoratului General Politica Regionala si Urbana al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat in contextul Pandemiei Covid-19, se indica urmatoarele:"Cadrul Temporar a fost adoptat de catre Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel incat sa determine compatibilitatea masurilor de ajutor ale statului, create si implementate de Statul Membru pentru a face fata posibilelor consecinte negative cauzate de pandemia COVID-19. In principiu, excluzand sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare.Statele membre pot totusi exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat in conjunctura pandemiei COVID-19.Totusi, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii sai intr-o pozitie favorabila fata de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichiditati financiare), statele membre trebuie sa se asigure ca, in baza puterii lor discretionare, selectia beneficiarilor ajutoarelor sa fie bazata pe criterii predefinite si obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competitiei din piata".Reprezentantii celor doua asociatii mai sustin ca nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plaseaza Romania pe pozitia de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economica discriminatorie, aleatorie, pozitioneaza operatori economici in concurenta neloiala atat in piata locala, cat si in cea unionala."Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati din Senatul Romaniei sa reprezinte forul de consultare publica pentru inlaturarea din legislatie si din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor romani, plecand de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sanatatii umane si securitatii alimentare.Guvernul nu a pus in aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene.Chiar daca demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major in economia nationala reprezinta o premiera pentru Comisia parlamentara, ne manifestam increderea ca se vor alatura si alte asociatii patronale si alti membri ai Parlamentului pentru a identifica solutii legislative care vizeaza accesul liber la dezvoltare economica pentru toti operatorii economici romani, precum si accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei si distribuitorii/comerciantii de alimente", mai scrie in comunicat.