Dizolvarea firmelor, semnalul ingrijorator al recesiunii economice. Care sunt zonele si domeniile cele mai afectate

Peste 9.000 de firme dizolvate

Catastofa economiei romanesti se va vedea in curand

Infiintarile de firme au crescut si ele

"Dincolo de datele statistice ale INS , care clameaza o crestere economica fulminanta , in economia reala, provocarile sunt la ordinea zilei. Peste 60.000 de firme se afla cu spatele la zid, inglodate in datorii , la limita supravietuirii. Tinute pe perfuziile oferite de autoritati in anul COVID (somajul tehnic in principal), multe dintre ele sunt precum niste muribunzi aflati in coma pentru care sfarsitul este unul previzibil", a declarat Adrian Negrescu.Acesta este de parere ca sunt business-uri in special din comert , acolo unde criza a lovit cel mai puteric, incapabile sa se reinventeze in coronacriza economica, firme care s-au inchis in pandemie."Cresterea numarului dizolvarilor vine sa confirme faptul ca aceste firme functionau de pe o zi pe alta, nevand nicio sansa sa treaca prin concordat preventiv sau insolventa, proceduri menite sa repuna pe picioare afacerile cu potential. Pur si simplu, investitorii au decis sa puna lacatul pe usa", a mai afirma analistul economic.Numarul firmelor dizolvate a crescut din primele patru luni ale lui 2020, cand contuoriza aproape 8.400 de agenti economici, pana la peste 9.100, in primele 4 luni ale lui 2021.Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in municipiul Bucuresti, respectiv 1.708 de firme (in crestere cu 12,15%) si in judetele Iasi (445, plus 68,56%), Timis (427, minus 5,53%), Constanta (406, minus 14,35%) si Cluj (400, plus 4,17%).Cel mai afectat domeniu de activitate a fost comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor si motocicletelor, unde s-au inregistrat 2.713 dizolvari la nivel national.Activitatile profesionale, stiintifice si tehnice, precum si constructiile, sunt alte doua domenii de activitate unde s-a inregistrat un numar mare de dizolvari de firme, si anume 880 (plus 14,14%), respectiv 839 (minus 3,34%).Potrivit analistului economic, astfel de situatii vor continua si in urmatoarele luni, odata cu retragerea masurilor de sprijin (somaj tehnic, capital de lucru, amanarea ratelor etc.)."Nu este exclus ca, in urmatoarele 3-4 luni, sa contabilizam peste 50.000 de firme mai putin in economie. Dincolo de consecintele sociale - disponibilizarile de personal, cele economice vor afecta, precum un cancer, si celelalte companii, in conditiile in care, in economia romaneasca, firmele depind direct una de alta, orice incident din zona platii facturilor transformand relatiile de business intr-un adevarat castel de carti de joc care se poate prabusi oricand", ne-a declarat Negrescu.In esenta, dincolo de cresterea economica normala raportata la 2020, economia va continua sa sufere in 2021, iar relansarea multor sectoare, mai ales in zona de investitii, va avea loc abia in 2022, a conchis Negrescu.Cu toate acestea, se pare ca romanii si-au recapatat increderea in economie, dupa un an pandemic care a terminat foarte multe afaceri. Iar acest lucru se vede in numarul de inmatriculari pe care ONRC le-a inregistrat in primele patru luni ale lui 2021, fata de aceeasi perioada din 2020.Astfel ca, pe 2021 avem peste 55.000 de inmatriculari de entitati de orice fel de la PFA-uri, intreprinderi familiale pana la SRL-uri si SA-uri, fata de aproape 30.000, cate au fost inregistrate in 2020.Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor a fost sectorul cu cele mai multe inmatriculari atat in 2020 cat si in 2021. Anul trecut au fost 6.400 de inmatriculari, anul acesta aproape 12.000.