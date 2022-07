Dobanzile interbancare au ajuns la 12,5%

Ultima saptamana a fost caracterizata de o lipsa de lichiditate pe piata interbancara si de o apreciere importanta a leului. Dobanzile interbancare pentru plasamentele pe termen foarte scurt se incadreaza in intervalul 10,5% - 12,5% pe fondul inceperii unei noi perioade de rezerva minima obligatorie si a unor plati mai mari catre trezorerie (impozitele lunare si trimestriale scadende pe 25 ale lunii).

Dobanzile pentru depozitele la termen nu au cunoscut modificari semnificative, media ramanand la nivelul de 8% pe an pentru plasamentele cu durata de 12 luni. .Pe plan extern randamentele LIBOR pentru plasamente in USD au crescut usor, ajungand la putin peste 3% pentru maturitatea de 12 luni.

Si randamentele EURIBOR pentru plasamentele in EUR au crescut usor ajungand la circa 5% pe an. "Saptamana care a trecut a fost una destul de linistita atat pe plan macroeconomic, cat si in ceea ce priveste evolutiile pietei monetare", apreciaza analistii de la KTD Invest.

La ultimele licitatii de titluri de stat desfasurate pe 21 si 25 aprilie Ministerul Economiei si Finantelor a acceptat sa plateasca dobanzi medii de 10,22% pentru scadenta de 1 an si de 9,40% pentru scadenta de 5 ani.

Pe de alta parte, trendul puternic descendent pe care dolarul american l-a avut pe pietele internationale in ultimele saptamani pare sa se fi incheiat pentru moment.

Ultimele trei sedinte valutare din ultima saptamana au adus o apreciere puternica a dolarului in raport cu euro, francul elvetian si yenul japonez. Moneda americana s-a apreciat cu 0,5% fata de euro, la 1,5586 dolari pe unitate, cea mai scazuta cotatie din data de 3 aprilie. Euro se indreapta astfel spre cel mai mare declin lunar din ultimul an.

Dolarul a atins vineri maximul din ultimele doua luni fata de moneda japoneza. Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de un cos de sase valute, a urcat la 73,021 puncte, maximul din ultima luna. La randul sau euro a inregistrat o scadere fata de yenul japonez.

Dintre valutele importante lira sterlina a reusit sa se mentina destul de bine atat in raport cu dolarul american cat si cu yenul.

Moneda unica europeana a atins marti maximul record de 1,602 dolari pe unitate, dar s-a depreciat ulterior in urma publicarii datelor nefavorabile privind cresterea economiilor Germaniei si Frantei, cele mai mari doua piete din zona euro.

"In aceasta saptamana asteptam decizia FED cu privire la dobanda de politica monetara, eveniment care cu siguranta va determina fluctuatii ample ale cursurilor valutare. De asemenea comunicatele macroeconomice din SUA din prima parte a saptamanii vor influenta puternic deopotriva pietele valutare si pe cele de actiuni", explica analistii de la KTD Invest.

Pe de alta parte, Institutul National de Statistica a dat publicitatii statisticile cu privire la evolutia salariilor in luna octombrie 2007. Castigul mediu brut a fost de 1.484 lei, femeile castigand in medie cu 10,6% mai putin decat barbatii (1.395 lei salariul mediu pentru femei prin comparatie cu 1.560 lei pentru barbati). Efectivul salariatilor la 31 octombrie 2007 a fost de 4.740.400 persoane, barbatii reprezentand 53,8% din acest numar total.

Vlad Voiculescu

