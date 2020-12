Dolarul a scazut marti la cel mai redus nivel din ultimii doi ani si jumatate

Declinul dolarului s-a accentuat dupa informatiile referitoare la un nou proiect de sustinere a economiei in Congresul SUA.Poiectul este in valoare de 908 miliarde de dolari si prevede masuri aplicabile pana pe 31 martie, dintre care 228 de miliarde de dolari pentru hoteluri, restaurante si alte afaceri mici.Monedele care sunt cotate in crestere in perioadele in care interesul pentru plasamente riscante este mai mare, cum ar fi euro, lira sterlina, dolarii australieni, neo-zeelandezi si candieni, au crescut fata de dolar., in timp ce dolarul neo-zeelandez a urcat la cel mai ridicat nivel din peste doi ani.Criptomonedaa atins un nivel record de aproape 20.000 de dolari, ultima oara fiind tranzactionata in declin cu 1,9%, la 19.320 de dolari.Indicele dolarului a scazut cu 0,6%, la 91,428, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai redus nivel din peste doi ani, de 91,405.Euro a atins cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani si jumatate fata de dolar, de peste 1,20 dolari pe unitate, fiind ulterior tranzactionat la 1,2029 dolari pe unitate.