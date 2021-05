Soferii vor putea circula pe intregul inel sudic al Autostrazii de Centura Bucuresti din 2024, sustine ministrul Transporturilor VIDEO

"Lotul 2 (al Autostrazii A0, n.r.) este inceput anul trecut. Lotul 1 are autorizatie doar din februarie. Principala problema este accesul la sursele de materiale, acele balastiere. Sunt niste avize care inca asteapta alte autoritati ale statului. In rest, sunt ridicate structurile, se lucreaza la picioarele de pod.Ritmul la care trebuie sa ajunga santierul trebuie sa creasca. Nu avem o problema acum, dar ar putea deveni o problema daca nu creste. Din discutiile pe care le-am avut cu constructorul si din experienta mea, principalul factor limitator este accesul la aceste surse de materiale. Speram sa se rezolve in zile, poate maximum saptamani, si sa creasca ritmul pe aceste santiere. Dumnealor si-a asumat un termen de livrare pentru o parte din Lotul 2 la sfarsitul anului viitor. Important e sa punem semintele si sa culegem roadele la finalul anului viitor. Se va putea circula complet pe Lotul 2, la finele anului 2020. Lotul 1 a inceput abia acum doua luni. In 2023, semi-inelul sudic va fi complet, iar in 2024 pe intregul inel", a mentionat Drula.Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade a fost desemnata sa realizeze lotul 2 al Autostrazii de Centura Bucuresti (A0).Valoarea contractului este de 831,92 milioane de lei, fara TVA. Tronsonul are o lungime de 19 kilometri, intre Corbeanca si Afumati, iar sursa de finantare sunt fondurile europene nerambursabile.Durata contractului este de 154 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 22 luni perioada de executie a lucrarilor, 120 luni perioada de garantie a lucrarilor.Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula , a efectuat miercuri o vizita pe santierul Autostrazii de Centura Bucuresti-Sud (A0 SUD), lot 2, impreuna cu vicepremierul Dan Barna