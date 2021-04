Economia competitiva, digitalizata, "visul" politicienilor romani

"Uitandu-ne la anul acesta si la ce urmeaza, ideea este ce vrem noi si ce vrea aceasta coalitie de la aceasta economie. Si, din punctul meu de vedere, este momentul sa facem tranzitia, si trebuie sa o facem rapid, catre o economie competitiva, digitalizata, care promoveaza know-how, o economie moderna. Acum trebuie sa facem tranzitia si trebuie sa facem tranzitia rapid, trebuie sa o facem in patru ani de zile", a declarat premierul.Potrivit lui, asta este provocarea pentru Romania, pentru ca fara o economie puternica, o economie care sa fie competitiva in UE, dar si la nivel global."Sa nu mai avem acea atitudine de a astepta sa vina investitorii la noi, noi ne pregatim si asteptam, nu, sa mergem noi dupa investitori. Deci, trebuie sa intram in terenul de joc sa atragem investitii", a mai spus prim-ministrul Bloacarea listarilor de companii romanesti a fost anulata."Din partea Guvernului, deja, s-a adoptat un proiect de lege care a mers in Parlament pentru a anula ineptia de anul trecut care nu permitea companiilor de stat sa fie listate, acest lucru sper ca se va intampla cat mai curand. Si, dupa aceea, bineinteles, il aveti aici pe domnul ministru al Economiei care va poate spune daca exista companii in coordonarea ministerului care pot sa fie listate sau nu. Avem si la Energie si sunt mai multe sectoare de unde putem sa gasim candidati pentru piata capital", a spus Florin Citu.Cu toate acestea, ramane in intentia sa si exista o strategie in acest sens pentru capitalizarea institutiilor financiare ale statului."Sunt mai multe, nu doar CEC, ale statului, de a le ajuta cu capital, dat nu de la stat. Este o discutie pe care o vom avea in perioada urmatoare pentru a prezenta o strategie pentru toate aceste institutii financiare ale statului, avand in vedere ca urmeaza si infiintarea unei banci nationale de dezvoltare si cumva trebuie sa integram totul. Avem o banca de retail, avem o banca de corporate-retail, avem doua fonduri - garantare, contragarantare - si mai facem o banca de dezvoltare. Toate acestea erau, bineinteles, inainte sa preluam guvernarea, erau deja facute si acum vom veni cu o strategie pentru toate, dar ca sa facem o reforma a acestor institutii e nevoie de capitalizare si nu va face statul aceasta capitalizare", a explicat Citu.