Economia Romaniei a scazut in 2020 cu 3,9%. PIB-ul in trimestrul al patrulea de anul trecut a crescut cu 4,8% fata de trimestrul al treilea

Industria (-2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a redus cu 9,3%;

Comertul cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor; transport si depozitare; hoteluri si restaurante (-0,9%), cu o pondere de 18% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 4,7%;

Activitatile de spectacole, culturale si recreative; reparatii de produse de uz casnic si alte servicii (-0,8%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 24,5%;

Agricultura, silvicultura si pescuitul (-0,7%), cu o pondere de 3,8% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a redus cu 16,2%;

Impozitele nete pe produs (-0,8%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB si al caror volum de activitate s-a redus cu 8,7%", arata datele INS.

S-a intensificat activitatea in constructii

Cresterea de la final de an

Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2020 a fost, in termeni reali, mai mare cu 4,8% comparativ cu trimestrul III 2020, iar fata de acelasi trimestru din anul 2019, Produsul Intern Brut a inregistrat o scadere cu 1,4% pe seria bruta si de 1,8% pe seria ajustata sezonier."Produsul Intern Brut estimat pentru anul 2020 a fost de 1.053 miliarde lei preturi curente, in scadere-in termeni reali -cu 3,9% fata de anul 2019. La scaderea PIB , in anul 2020 fata de anul 2019, au contribuit majoritatea ramurilor economiei, contributii negative mai importante avand urmatoarele ramuri:Constructiile au avut o contributie pozitiva la modificarea PIB (+0,6%) ca urmare a majorarii volumului de activitate cu 9,7%."Din punctul de vedere al utilizarii PIB, reducerea s-a datorat, in principal: Cheltuielii pentru consum final al gospodariilor populatiei, al carei volum s-a redus cu 5% contribuind cu -3,1% la scaderea PIB; Cheltuielii pentru consumul final individual al administratiilor, al carei volum s-a redus cu 2,9% contribuind cu -0,2% la scaderea PIB; Exportului net (-1,4%), consecinta a reducerii cu 10% a volumului exporturilor de bunuri si servicii corelata cu o scadere mai mica a volumului importurilor de bunuri si servicii, cu 6%. Formarea bruta de capital fix, al carei volum s-a majorat cu 5,6%, a avut o contributie pozitiva la modificarea PIB, de +1,3%", mai arata datele INS.Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 280,125 miliarde lei preturi curente, in crestere -in termeni reali -cu 4,8% fata de trimestrul III 2020 si in scadere cu 1,8% fata de trimestrul IV 2019.Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul IV 2020 a fost de 329,3 miliarde lei preturi curente, in scadere - in termeni reali -cu 1,4% fata de trimestrul IV 2019.Seria bruta, cat si cea ajustata sezonier, a Produsului Intern Brut trimestrial au fost recalculate ca urmare a revizuirii datelor trimestriale pentru anul 2019 in vederea reconcilierii cu datele anuale semidefinitive, publicate in comunicatul de presa din 28 ianuarie 2021, precum si ca urmare a revizurii estimarilor pentru trimestrele I-IV 2020, fiind rectificate fata de varianta publicata in comunicatul de presa din 16 februarie 2021."Estimarile 'semnal' precum si cele provizorii ale Produsului Intern Brut trimestrial sunt afectate de dificultatile create de criza pandemica si de instituirea starii de urgenta si a starii de alerta. Aceste dificultati au fost legate de colectarea datelor de baza care reprezinta intrari pentru conturile nationale si s-au concretizat printr-o crestere a ratei de non-raspuns. Pentru completarea informatiilor au fost utilizate surse alternative pentru a diminua, cat mai mult posibil, efectele acestor cauze asupra calitatii indicatorilor produsi. Conform practicii curente, datele publicate astazi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presa si a politicii de revizuire a conturilor nationale publicate pe site-ul INS, pe masura ce noi surse de date devin disponibile. In conditiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decat de obicei", precizeaza INS.Seria bruta a Produsului Intern Brut pentru anul 2019 a fost revizuita pentru a asigura coerenta cu datele anuale -varianta semidefinitiva, publicate in comunicatul de presa din 28 ianuarie 2021. Revizuirea a avut loc ca urmare a aplicarii noii politici de revizuire a indicatorilor macroeconomici elaborata pentru a respecta cerintele impuse de Regulamentului 2304/2016 referitor la modalitatile, structura, periodicitatea si indicatorii de evaluare ai rapoartelor privind calitatea datelor transmise conform Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului.Ca urmare a modificarii seriei brute prin revizuirea seriei trimestriale pentru anul 2019, precum si a revizurii seriei brute trimestriale pentru anul 2020, seria ajustata sezonier a fost recalculata, indicii de volum fiind revizuiti fata de varianta semnal a Produsului Intern Brut pentru trimestrul IV 2020, publicata in comunicatul de presa din 16 februarie 2021, astfel: rezultatele trimestrului I 2020, comparativ cu trimestrul IV 2019, au fost revizuite de la 100,2% la 100,6%; rezultatele trimestrului II 2020, comparativ cu trimestrul I 2020, au fost revizuite de la 87,8% la 88,2%; rezultatele trimestrului III 2020, comparativ cu trimestrul II 2020, au fost revizuite de la 106,1% la 105,6%; rezultatele trimestrului IV 2020, comparativ cu trimestrul III 2020, au fost revizuite de la 105,3% la 104,8%.Seriile ajustate sezonier se recalculeaza trimestrial ca urmare a modificarii modelelor adoptate, a numarului de regresori folositi, a modificarii seriilor brute si a numarului de observatii disponibile.