Secretarul Trezoreriei SUA recunoaste ca dobanzile ar putea fi marite, pentru a preveni supraincalzirea economiei americane

"S-ar putea sa fie nevoie ca dobinzile sa creasca intr-o anumita masura, pentru a ne asigura ca economia nu se supraincalzeste. Chiar daca cheltuielile suplimentare sunt relativ mici raportat la marimea economiei, ar putea duce la o crestere foarte modesta a dobanzilor", a afirmat Yellen la un seminar economic prezentat de The Atlantic."Dar acestea sunt investitii de care economia noastra are nevoie pentru a fi competitiva si productiva. Cred ca economia noastra va creste mai rapid datorita lor ", a adaugat ea.De cand a izbucnit pandemia Covid-19 in martie 2020, Congresul a alocat aproximativ 5.300 de miliarde de dolari in cheltuieli de stimulare, rezultand un deficit bugetar de peste 3.000 de miliarde de dolari in anul fiscal 2020 si un deficit de 1.700 de miliarde de dolari in prima jumatate a anului fiscal 2021.Administratia Biden promoveaza un plan de investitii in infrastructura care ar putea cheltui inca 4.000 de miliarde de dolari cheltuiti pentru o varietate de proiecte pe termen lung.Presedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a declarat recent ca instrumentul principal pentru controlul inflatiei este prin dobanzi mai mari.Secretarul de presa de la Casa Alba, Jen Psaki, a declarat ca Biden "este de acord cu secretarul Trezoreriei" cu privire la posibila necesitate a unor dobanzi mai mari, potrivit unui tweet al reporterului Bloomberg Josh Wingrove.In ceea ce priveste ingrijorarile cu privire la deficitele mari pe care le au SUA, Yellen a spus ca "trebuie sa platim pentru unele dintre lucrurile pe care le facem", dar guvernul are inca "un spatiu fiscal rezonabil".