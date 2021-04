Scumpirea masiva a materialelor de constructii ar putea afecta proiectele de infrastructura

Cresterea fara precedent a preturilor internationale la toate materialele de constructii a inceput dupa jumatatea anului 2020, ajungand si pana la 40% pentru anumite componente, potrivit comunicatului.Cu privire la cresterea preturilor materialelor de constructii , ARCA aminteste ca a anticipat inca din 2020 acest fenomen, cauzat de mai multi factori: pandemia a redus in mod fortat capacitatile de productie mondiale si a afectat fluxurile de transport international; majoritatea materialelor sau materiilor prime pentru constructii se importa: geosintetice (in principal din Italia, Franta), parapet (Italia), vopseluri pentru marcaje rutiere (Italia), tevi si cabluri pentru lucrarile de retele de utilitati (Turcia, Rusia), bitum (Polonia, Ungaria, Serbia), otel beton (Republica Moldova, Rusia, Turcia); producatorii interni sunt foarte putini si fie depind de importuri de materie prima din state non-UE (China, Turcia, Rusia), fie produc in cantitati foarte mici sau o gama redusa de produse; reducerea consumului mondial de produse derivate din titei a dus la scaderea ofertei de bitum, un produs rezidual al rafinariilor, scadere care a condus automat la cresterea preturilor.Desi legea achizitiilor publice contine mecanisme de abordare si corectare a situatiilor in care preturile cresc accelerat, prevederile legii sunt aplicate discretionar sau nu sunt aplicate deloc de autoritatile centrale si locale, in lipsa unor directive clare, precise si unitare, se precizeaza in comunicat.In acest context, Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi solicita aplicarea in contractele de achizitie publica in derulare a unor formule de actualizare a preturilor (formule de escaladare/ajustare polinomiale) si obligarea autoritatilor contractante sa actualizeze valorile estimate ale investitiilor publice la data lansarii licitatiei si sa prevada formule de ajustare polinomiale cu aplicabilitate de la inceperea executiei sau prestarii serviciilor. Organizatia cere, de asemenea, folosirea mecanismelor de modificare/variatie din contractele de achizitie publica care au astfel de prevederi sau a celor permise de Legea achizitiilor publice si acceptarea platii diferentelor de preturi de materii prime si materiale, fie prin acceptarea formarii de preturi noi, fie prin plata diferentei neacoperite, prin formula de ajustare si modificarea sursei indicilor si legarea acestora de oscilatiile din economia reala (bursele de marfuri interne si internationale, si nu indicele de inflatie ).Presedintele ARCA, Vlad Vamesu, a apreciat ca interventia imediata a Guvernului in sprijinul sectorului constructiilor este o chestiune de securitate nationala."Constructiile reprezinta singurul sector cu o pondere importanta la realizarea PIB -ului in care capitalul companiilor este majoritar autohton. Interventia imediata a statului este o problema de securitate nationala. Este necesara o abordare unitara la nivel de Guvern, problema nu trebuie lasata la nivelul autoritatilor publice centrale si locale. In lipsa unei actiuni la nivelul Guvernului, consecintele se vor vedea prin cresterea numarului firmelor autohtone care vor intra in insolventa sau chiar in faliment, blocaje financiare, imposibilitatea finalizarii proiectelor de infrastructura si prin cresterea numarului de someri - cu impact asupra bugetului de stat. Nu cerem ajutoare financiare, ci reglementari unitare si logice", a mentionat Vlad Vamesu, citat in comunicatul ARCA.Asociatia Romana a Constructorilor de Autostrazi a fost infiintata in 2019 si reuneste companii cu capital romanesc din domeniul infrastructurii rutiere. Firmele care fac parte din ARCA au, in prezent, peste 5.000 de angajati, o cifra de afaceri neta de aproape 2 miliarde de lei si contributii importante la bugetul consolidat al statului.