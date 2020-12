Ce efecte nefaste ar putea avea rezultatele alegerilor asupra economiei. "Am depasit deja limita acceptabila a datoriei publice"

Noi taxe si impozite, sinucidere curata

Reforma administrative-teritoriala: reducerea numarului de judete

Deprecierea monedei nationale bate la usa

Exista bunavointa pe piata, dar este limitata

Politicienii vor trebui sa lase la o parte interesele de partid si sa ia masuri rapide si extreme de utile pentru economie, altfel riscam sa ajungem cu euro in pragul a 5 lei, avertizeaza economistii chestionati de Ziare.com."Cu cat ardem etapele organizarii noului Parlament si ale noii guvernari, cu atat mai repede avem sansa sa iesim mai repede din criza economica. Fara un guvern care sa aiba o sustinere majoritara in Parlament este putin probabil ca legile necesare sa poata fi adoptate in timp util", este de parere Adrian Negrescu, analist economic.Acesta spune ca trebuie clarificata problema Legii Pensiilor, adica daca vor creste sau nu pensiile cu 40%, trebuie rezolvata problema alocatiilor pentru copii, dar si cea a cresterii salariilor cadrelor didactice."Aceasta este o alta problema ramasa in discutie. Sunt teme precum legea offshore pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra care ar putea aduce Romaniei multe miliarde de euro in timp foarte scurt, legea digitalizarii si implicit legea 5G care, de asemenea, ar putea aduce Romaniei 4,5-5 miliarde de euro, plus peste 200.000 de locuri de munca noi", mai spune Negrescu.Acesta mai afirma ca trebuie rezolvata si problema cadrului fiscal in care se va desfasura anul 2021 pentru ca exista temeri privind o potentiala crestere a taxelor si impozitelor."Ar fi o masura sinucigasa daca guvernul ar lua-o in considerare, aceasta urmand sa adanceasca si mai mult problemele din mediul economic. Trebuie simplificat mecanismul de accesare a fondurilor europene care este birocratic si stufos. Fara aceasta solutie nu vom putea sa ajungem sa atragem fondurile europene puse la dispozitie de Uniunea Europeana. Dar totul va depinde de vointa politica si daca politicienii aflati la putere din partidele care vor forma noua coalitie guvernare vor lasa la o parte interesele politice", mai spune analistul economic.Potrivit lui Negrescu, urmeaza patru ani in care politicienii vor trebui sa construiasca si va conta foarte mult daca din noul guvern vor face parte cu adevarat specialisti in domeniile respective."Este necesar sa trecem de la oameni de partid la oameni specializati in domeniul lor de activitate, indiferent ca vorbim de sanatate, educatie, mediul de afaceri sau administratie publica. Si poate cheia de bolta a noii guvernari va fi reforma administrativ-teritoriala care este fundamentala pentru starea bugetara a Romaniei. Adica sa trecem de la 41 de judete la 15-16 judete, sa reducem numarul de localitati si astfel sa limitam numarul functionarilor publici care in acest moment sunt intangibili", spune economistul.Negrescu crede ca prima sarcina a noului guvern este sa faca bugetul si sa vina cu solutii concrete pentru limitarea deficitului bugetar."Nu putem trai in 2021 doar pe datorii . Am depasit deja limita acceptabila in privinta datoriei publice, iar de acum incolo agentiile de rating nu ne vor mai acordat pasapoarte in alb in aceasta situatie. Indiferent cine va conduce Romania, in urmatorii patru ani, principala lor preocupare ar trebui sa fie echilibrarea bugetului de stat pentru ca in 2021 salariile si pensiile vor depasi incasarile din taxe si impozite. Adica daca nu ai rezolvat problema asta degeaba incerci si restul pentru ca nu o sa ai bani de investitii si alte planuri", a opinat specialistul.Daca zgomotul politic nu se va tempera in cel mai scurt timp si daca nu vom avea un guvern stabil si o majoritate clara probabil vom avea de suferit si pe plan economic o depreciere a monedei nationale, mai cred specialistii."Pietele sunt relativ rabdatoare in ceea ce priveste informatiile de dupa alegeri si posibilitatea de a forma un guvern. Daca cumva o sa avem o perioada de instabilitate, atunci sigur ca asta se va reflecta pe curs si in piata de capital, insa intr-o maniera probabil destul de temperata, cel putin deocamdata. Probleme ar putea aparea daca o sa avem o prelungire semnificativa de ordinul saptamanilor a unei perioade de instabilitate politica ceea ce nu este o ipoteza de baza si daca cumva investitorii pierd rabdarea si apetitul pentru risc pe care il au construit, inclusiv tragand cu ochiul la ceea ce se intampla pe pietele internationale", ne-a declarat Cladiu Cazacu, strateg financiar.Acesta spune ca exista o atitudine de bunavointa din partea investitorilor dar si a agentiilor de rating care au sustinut Romania in ciuda unor cresteri semnificative ale datoriei publice."Asta nu inseamna ca rabdarea si bunavointa lor vor exista la nesfarsit. Exista o relativa fereastra de oportunitate si este de preferat sa nu intram in zona aceea de nesiguranta si de instabilitate. Practic vom adauga niste probleme peste o economie care nu sta prea bine, care s-a indatorat foarte mult anul acesta si nu prea are de ales si va face acest lucru si la anul si vom avea o crestere de deficit bugetar notabil", afirma Cazacu.Potrivit lui, noul guvern va trebui sa ia niste decizii destul de delicate, pentru ca, ai pe de o parte nevoie de a stimula economia, iar pe de alta parte nu poti sa o faci prea mult pentru ca exista un deficit bugetar destul de mare si datoria publica se asteapta sa mearga in continuare in sos si la anul si in 2022."Deci adevarata dificultate va fi legata de masurile viitoare si cum vom echilibra aceste masuri. Este destul de clar ca nu poti lua masuri extrem de dureroase si de maxima austeritate. Acum insa trebuie un plan pentru viitor si ar fi bine sa avem un guvern cat mai de curand si sa trateze problema economica care nu va fi foarte usor de gestionat in prima faza. Economia reala va veni din urma si va recupera in a doua parte a anului, dar pana atunci avem nevoie de niste politicii inteligente", a mai spus strategul financiar.Claudiu Cazacu crede ca in cazul in care instabilitatea politica se mentine acesta va reveni la previziunea facuta in vara, in care afirma ca vom vedea cursul valutar undeva la 4.94-4.96 lei pentru un euro.Pe de alta parte, economistii sunt sceptici cu privire la o incertitudine politica pe termen lung, dar exista voci care spun ca, daca anumite partide tin sa-si impuna propriul premier, desi nu au nici o legitimitate in acest sens, si vor sta contra formarii rapide a unei majoritati sau au prea multe cerinte care nu pot fi rezolvate pentru formarea noii coalitii de guvernare, atunci Romania ar trebui sa se astepte la o perioada economica pentru care vom plati scump cu totii.