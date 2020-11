Electric Up, programul cu dedicatie pentru marile hoteluri din Romania

Cui se adreseaza programul?

* 5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare,

* 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioada de scurta durata,

* 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere,

* 5590 - Alte servicii de cazare,

* 5610 - Restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie,

* 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente,

* 5629 - Alte activitati de alimentatie,

* 5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor, n.c.a.,

* 9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a. conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile si completarile ulterioare

Ce spun hotelierii

hibrid plug-in, cu minim doua puncte de incarcare.Pe hartie, programul Electric Up da foarte bine, dar, in realitate, hotelierii medii si mici, dar si restaurantele s-au trezit ca nu au nici o sansa sa obtina vreo finantare pentru asa ceva. Pentru a obtine 45 de puncte din 100 cat este punctajul maxim, beneficiarul trebuie sa aiba un consum lunar de curent de 6 ori productia anuala a sistemului de energie verde pe care-l comanda, ceea ce inseamna un minimum de 30.000 de kw. Restul punctelor se impart in functie de capacitatea de energie regenerabila folosita, accesul pe domeniul privat unde vor fi instalate aparatele de incarcare si altele.In aceste conditii, la un astfel de consum nu se incadreaza decat cateva hoteluri din Romania, hoteluri care ar trebui sa aiba cel putin 100 de camere, spun specialistii din domeniu."Scopul programului il reprezinta cresterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de energie si a eficientei energetice, imbunatatirea calitatii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara consumului propriu si livrarea surplusului in reteaua nationala de energie electrica, precum si stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de sera prin montarea statiilor de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in. Programul nu incurajeaza livrarea surplusului de energie in reteaua nationala de energie electrica, rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, decat sub forma unei alternative pentru care opteaza fiecare operator economic, in cazul depasirii capacitatilor de producere de energie electrica pentru consumul propriu", se arata in ghidul de finantare al programului Electric Up.Potrivit documentului mai sus mentionat, programul se adreseaza operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfasoara activitati sub codurile CAEN:Potrivit firmelor de consultanta pentru proiecte cu fonduri de la stat sau europene, programul se adreseaza companiilor care sunt infiintate inainte de 01.01.2020, vor incheia anul 2020 cu capitaluri proprii pozitive, au consum lunar de energie electrica de minimum 30.000 kW si au drept real de proprietate asupra imobilului unde se realizeaza investitia.Potrivit oficialilor HORA, in Romania sunt peste 36.000 de unitati care au aceste CAEN-uri, dar mai putin de 100 de hoteluri sunt eligibile la punctajul maxim si se incadra la un consum de peste 30.000 kw pe luna. Mai mult, oficialii spun ca nici un restaurant nu are sanse sa obtina aceste finantari."Sunt curios cine se incadreaza la un astfel de consum, pe care, apropo, trebuie sa-l ai luna de luna nu doar o singura data. Cine are un consum de genul asta, in martie, cand bate vantul peste tot? Nu este nici un mare ajutor pentru turismul din Romania. Nu se incadreaza nimeni la punctajul pe care-l ofera statul. Adica eu cu o locatie cu peste 50 de camere, cu bucatarie, cu piscina, cuptoare de 18 kw fiecare, cu o spalatorie de pe vremea lui Ceausescu, cu terasa de vara, eu nu ajung nici la 10.000 de kilowatti. De abia ajung la 9.000 cu toate acestea. Poate doar sa aiba acel cineva toata incalzirea pe curent, altfel nu ar avea cum sa ajunga la 30.000 de kW consumati intr-o luna. Si daca eu nu ajung nici la 10.000, atunci ce pretentii sa mai ai de la pensiunile mici si restul hotelurilor sau restaurantelor sa ajunga sa se incadreze pentru Electric Up?", spune Madalin Stefanescu, proprietar de hotel.Potrivit lui, incalzirea asta o ai doar iarna, dar vara ce faci? "Eu am primit infirmarea de la firma de consultanta care mi-a spus ca nu ma incadrez. Eu am locatiile inchise, iar o astfel de facilitate care mi-ar fi adus niste scutiri de bani, ar fi fost ideala. Incep sa cred ca programul Electric Up este unul cu dedicatie pentru hotelurile mari si foarte mari. Si daca este asa, macar sa nu mai faca atata tam-tam in presa ca fac tot felul de facilitati pentru cei mici si medii", mai spune hotelierul.Pe de alta partea, Anita Panait, director executiv al HORA, spune ca in acest program se potriveste doar hotelurilor mari si foarte mari care au avut printre cele mai mari pierderi in acest an."La un consum asa mare s-ar incadra hotelurile de 5 stele, care in Bucuresti nu sunt decat vreo noua si alte cateva din tara. Per total, sunt sub 100 de mari hoteluri care ar putea beneficia de finantarea Electric Up. In Romania avem peste 1.600 de hoteluri, daca ar aplica toate pentru finantare, banii nu ar mai ajunge la nici un restaurant pentru ca niciunul nu se incadreaza la finantare daca ne luam dupa consumul de curent", a mai spus Anita Panait.Programul are o finantare de 476 de milioane de lei, adica aproape 100 de milioane de euro, iar daca fiecare beneficiar ar lua maximul de 100.000 de euro, atunci banii ar ajunge pentru 1.000 de proiecte.CITESTE SI: