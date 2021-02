Cum si-a dat Elon Musk cu Tesla-n afacere dupa un 2020 extraordinar

Cresteri ale actiunilor de peste 700%

Un miliar de dolari profit numai din Bitcoin

China, a doua piata dupa SUA pentru Tesla

Veniturile Tesla ar putea creste cu 53% in 2021

Cu toate acestea, corectiile recente ale monedei digitale si volatilitatea ridicata i-au determinat pe anumiti investitori sa marcheze profiturile. Aici o parte din vina o poarta chiar Elon Musk , care a declarat ca valorile monedelor vitruale par ridicate Mai mult, pana de curand cel mai bogat om de pe planeta se declara un sustinator infocat al meme-monedei , Dogecoin, iar acum, acesta risca sa fie anchetat de SEC pentru ca a influentat evolutia criptomonedei prin declaratiile pe care le-a facut recent.Dar revenind la achizitia Tesla de Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari, investitorii au ajuns la concluzia ca pretul actiunilor Tesla este tot mai legat de evolutia Bitcoin. Din acest motiv, odata cu scaderea in valoare a Bitcoin au scazut si actiunile Tesla. Dar chiar si asa, compania de suflet a lui Elon Musk a avut un 2020, mai mult decat bun.Tesla se numara printre cele mai populare nume din piata in acest moment. Anul trecut a fost excelent pentru producatorul de vehicule electrice, pretul actiunilor sale crescand cu aproximativ 730%. Inceputul de an a fost de asemenea promitator, actiunile atingand noi maxime istorice la aproximativ 900 de dolari pe actiune."Din acel punct, entuziasmul investitorilor pare sa se fi redus, pretul actiunilor Tesla regasindu-se intr-o situatie de piata de scadere (deprecierile au depasit pragul de 20%, atingand un maxim de -32% fata de maximele recente)", explica Radu Puiu, analist XTB Romania intr-o analiza complexa, dar concisa despre companie.La inceputul lunii februarie, Tesla a dezvaluit ca a cumparat Bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si intentioneaza sa accepte moneda digitala pentru plata produselor sale. Exista opinii ce sustin ca legaturile companiei cu Bitcoin reprezinta un factor de risc deoarece moneda a traversat o perioada de corectie dupa atingerea de noi maxime, pe fondul unor comentarii prudente din partea secretarului Trezoreriei SUA, Janet Yellen.Secretarul Trezoreriei a numit Bitcoin un "mod extrem de ineficient de a efectua tranzactii" si a avertizat despre utilizarea acestuia in activitati ilicite.De asemenea, a tras un semnal de alarma cu privire la impactul Bitcoin asupra mediului. Cresterea exploziva a pretului a reamintit despre nivelul ridicat de electricitate necesar pentru a produce noi monede.Desi Tesla a reusit sa obtina profituri pe hartie de aproximativ 1 miliard de dolari din investitiile in Bitcoin, depasind profiturile totale obtinute din vanzarea de vehicule electrice din 2020, corectiile recente ale monedei digitale si volatilitatea ridicata i-a determinat pe anumiti investitori sa marcheze profiturile.Decizia Tesla de a se implica in piata Bitcoin determina riscul ca volatilitatea pietei de monede virtuale sa puna pe plan secund viziunea fundamentala a companiei in randul investitorilor.In timp ce vanzarea a fost alimentata partial de comentariile lui Musk conform carora pretul Bitcoin pare "ridicat", exista si alti factori care ar putea, de asemenea, sa afecteze "stralucirea" producatorilor de vehicule electrice, inclusiv un flux continuu de stiri de dezvoltare din partea producatorilor auto traditionali, cum ar fi General Motors si Ford Motor, care se pregatesc sa participe la cursa catre tranzitia spre tehnologii "verzi.Aprecierea actiunii indica o revenire dupa o secventa descendenta de doua zile. Este posibil ca revenirea actiunilor in teritoriul pozitiv sa fi fost determinata de atitudinea optimista prezenta la nivel extins pe piata.Un alt posibil factor care a stat la baza revenirii pretului actiunilor Tesla a fost decizia luata de Cathie Wood, fondatorul si CEO-ul Ark Investment Management, de a cumpara actiuni Tesla.Aceasta este un investitor de succes, care a observat o multime de tendinte in sectorul tehnologic inainte de a deveni evidente. Decizia ei de a cumpara in urma scaderii ar putea fi considerat un catalizator pentru miscarea ascendenta de aproximativ 20% din ultimele zile.Pe de alta parte, China este cea mai mare piata pentru vehicule electrice, motiv pentru care producatorii vor incerca sa obtina o cota de piata cat mai ridicata in statul asiatic. In plus, Guvernul Chinei este serios in ceea ce priveste reducerea poluarii si devine liderul global in adoptarea si promovarea inovatiei vehiculelor electrice.Investitorii au inclus in pretul actiunilor producatorilor de masini electrice o rata ridicata de crestere pe o perioada lunga de timp, fapt ce le face destul de vulnerabile in fata modificarilor de sentiment. De asemenea, competitia este un alt factor de risc. Pe termen lung, pot exista doar un numar limitat de lideri de piata.Un alt factor de risc ar putea fi preferinta consumatorilor pentru vehicule electrice de buget , precum Hong Guang Mini, in detrimentul variantelor de top ca NIO si Tesla.Pentru a promova vehiculele electrice, guvernul chinez ofera gratuit placute de inmatriculare care sunt garantate. In multe orase, lista de asteptare se poate intinde pe luni sau chiar ani pentru a obtine o placuta de inmatriculare pentru un motor pe benzina prin diferite sisteme de licitatie.Totusi, companiile straine precum Tesla s-ar putea confrunta cu dificultati cauzate de institutiile guvernamentale. La inceputul lunii februarie, cinci autoritati de reglementare chineze au solicitat raspunsuri din partea Tesla cu privire la unele probleme de calitate si de siguranta la uzina sa. China este cea mai mare piata pentru Tesla dupa SUA.Analistii si investitorii se asteapta la o crestere importanta a afacerii Tesla in acest an. In medie, analistii estimeaza ca veniturile Tesla vor creste cu 53% in 2021, pana la 48,15 miliarde de dolari. Acest lucru este in conformitate cu ghidajele Tesla ca livrarile de vehicule sa creasca cu peste 50% in acest an comparativ cu 2020.Conducerea companiei a declarat ca desi 2020 a fost un an critic pentru Tesla, considera ca 2021 va fi si mai important. Desigur, investitorii ar trebui sa faca diferenta intre asteptarile referitoare la afaceri si asteptarile legate de actiuni.Actiunile au devenit destul de "scumpe" dupa aprecierea ampla din 2020. Desi Tesla a realizat o campanie de lunga durata pentru reducerea emisiilor auto globale prin utilizarea masinilor sale ecologice, decizia companiei de a investi in Bitcoin ar putea avea o influenta asupra ratingului ESG (companiile sunt evaluate in functie de performantele lor sociale, de mediu, si in ceea ce priveste guvernanta).