Enel a dat banii pentru Electrica Muntenia Sud

Grupul Enel a transferat banii pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni de la Electrica Muntenia Sud. In jur de 820 de milioane de euro au intrat in contul special de tip escrow, ceea ce inseamna ca privatizarea ar trebui incheiata in cateva zile, a anuntat compania Enel, transmite The Money Channel.

Enel a castigat, in 2006, licitatia pentru preluarea pachetului majoritar de actiuni la Electrica Muntenia Sud, care alimenteaza si Capitala.

Grupul italian va plati direct statului 394,8 milioane euro pentru 51% din actiunile Electrica Muntenia Sud si va efectua o majorare de capital, in urma careia va detine 67,5% din companie, prin subscrierea de noi actiuni, in suma de 425,2 milioane euro.

Alte doua distributii de energie din Romania, in Banat si in Dobrgea, sunt detinute de Enel, care vrea sa se implice si in zona productiei de energie.

