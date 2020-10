Eurobarometru: 7 din 10 romani percep situatia economiei drept ''proasta''

In acelasi timp insa, potrivit sondajului efectuat in iulie si august 2020 pe un esantion de 1.112 de respondenti, 60% dintre romani percep drept "buna" situatia financiara a gospodariei lor, iar 39% o considera "proasta", mult mai multi decat media UE (28%).In ceea ce priveste situatia locului de munca, 46% dintre romani o percep drept "buna" si 30% drept "rea".Potrivit sondajului, 44% dintre romani (49% media UE) se asteptau ca situatia economica a tarii sa fie mai proasta peste 12 luni, iar 23% anticipau ca va fi mai buna. De asemenea, 44% dintre romani cred ca situatia somajului va fi mai proasta peste 12 luni (47% media UE), iar 26% cred ca situatia propriului loc de munca va fi mai proasta intr-un an (dublu fata de media UE).Pe de alta parte, romanii sunt mai optimisti decat media UE in privinta perspectivelor economice ale UE, 26% estimand ca situatia economica a blocului comunitar va fi mai buna in vara anului viitor (16% media UE).Romanii considera ca principalele probleme cu care se confrunta tara in acest moment sunt sanatatea (40%), situatia economica (31%) si cresterea preturilor/inflatia/costul vietii (28%). Romanii vad sanatatea drept principala problema cu care se confrunta si UE (31%), la care se adauga situatia economica (25%) si imigratia (19%).Nu mai putin de 54% dintre romani au incredere in UE (fata de 43% media UE), iar 38% sunt inclinati sa nu aiba incredere (fata de 48% media UE).34% dintre romani tind sa aiba incredere in guvern si 27% in parlament, proportii mai mici decat media UE, de 40% si respectiv 36%. In acelasi timp, 61% dintre romani au tendinta sa nu aiba incredere in guvern si 66% sa nu aiba incredere in parlament.La modul general, romanii au o imagine mult mai buna despre UE decat concetatenii lor comunitari si sunt mult mai optimisti in privinta viitorului Uniunii. Astfel, 51% dintre romani au o imagine pozitiva despre UE, fata de 40% media UE, 37% au o imagine neutra, iar 11% o imagine negativa (19% media UE).La fel, 71% dintre romani sunt optimisti in privinta viitorului UE, fata de 60% in medie in blocul comunitar, si numai 28% pesimisti, fata de 38% media UE, desi aceasta proportie este in crestere cu doua puncte procentuale in Romania fata de precedentul Eurobarometru.In plus, in acest Eurobarometru se remarca faptul ca 61% dintre romani sunt pentru extinderea UE in urmatorii ani, fata de numai 44% media UE.Apoi, 68% dintre respondenti au spus ca se simt cetateni ai UE, fata de 70% media UE, iar 73% spun ca le-ar placea sa stie mai multe despre drepturile lor ca cetateni ai blocului comunitar.Intrebati cand isi va reveni economia tarii lor dupa coronavirus, 31% au raspuns in 2023 sau mai tarziu, 25% in 2022, 20% in 2021, 10% inainte de sfarsitul lui 2020 si 11% niciodata. Din acest punct de vedere, in UE raspunsurile au fost: 42% in 2023 sau mai tarziu, 29% in 2022, 17% in 2021, 3% inainte de sfarsitul lui 2020 si 7% niciodata.In ceea ce priveste dificultatile pe care le-au avut in a se acomoda cu restrictiile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, 35% au raspuns ca a fost o experienta cu care le-a fost atat usor, cat si greu sa se acomodeze, 25% au spus ca le-a fost destul de usor, 24% au estimat ca le-a fost destul de greu, iar 9% chiar foarte greu.