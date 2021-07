Nava Ever Given, care a blocat canalul Suez timp de o săptămână, a ajuns în portul Rotterdam VIDEO

❗️The Ever Given container ship that blocked the Suez Canal back in March, disrupting global trade, has finally arrived in the Dutch port city of Rotterdam. pic.twitter.com/RQKrKELGT2 — Red (@RedPanda74) July 29, 2021

Ever Given este una dintre cele mai mari nave cargo din lume, măsurând 400 de metri și cântărind 200.000 de tone. Vasul a fost sechestrat timp de trei luni în Egipt, din cauza autorităților de la Cairo care cereau despăgubiri uriașe pentru blocarea canalului.Un tribunal egiptean a ridicat la începutul acestei luni ordinul de detentie impotriva navei transportatoare de containere Ever Given, permitandu-i sa plece din Canalul Suez.Proprietarii si asiguratorii Ever Date au anuntat ca au ajuns la o intelegere cu Autoritatea Canalului Suez (SCA) cu privire la despagubirile pentru ca esuarea navei si blocare traficului pe Canalul Suez, in luna martie.Nava a fost tinuta sub ordonanta judecatoreasca intr-un lac situat intre doua brate ale canalului, de cand a fost deblocata, pe 29 martie, in timp ce SCA a solicitat despagubiri de la proprietarul sau japonez Shoei Kisen si asiguratorii sai.Nava a avut nevoie de peste 20 de zile pentru ajunge din Egipt la destinație.La finalul lunii martie, nava Ever Given a eşuat pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea, blocând ambele sensuri de navigaţie. Autoritatea Canalului Suez (SCA) a început o investigaţie pentru a stabili cauza eşuării navei, care a fost în cele din urmă ranfluată după o operaţiune dificilă în care s-a apelat la dragarea nisipului şi la mişcarea portcontainerului cu ajutorul unor remorchere.Autoritățile de la Cairo susțin că de vină a fost căpitanul navei, care ar fi dat prea multe comenzi într-o perioadă de timp foarte scurtă, ceea ce a cauzat pierderea controlului vasului. De asemenea, proprietarul Ever Given a dat vina pe administrația canalului Suez pentru că a permis intrarea în canal în timpul unei furtuni de nisip.