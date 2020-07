EXCLUSIV Dumitru Luca - ANAT: "Falimentul bate la usa agentiilor de turism daca nu se iau masuri"

Destinatiile interne fac un pseudo-turism

Pentru inconstienta turistilor ar putea plati tot lantul turistic

Falimentele bat la usa, daca nu se iau masuri

"Zvonistica din ultimele saptamani s-a dovedit a fi foarte toxica pentru turismul romanesc. Fiecare arunca o voba si apoi se amplifica in toate partile de nu mai stim de noi. In conditiile in care toata Europa merge catre relaxare, noi vorbim de ingradire si nu cred ca este cazul sa ne mai gandim la restrictii", a declarat Dumitru Luca.Potrivit lui, in cazul agentiilor, mai rau de cat stau acum nu cred ca se poate. Pentru ca imediat cum s-a dat semnalul unui reviriment, acestea fac un pas inainte si mai fac doi inapoi din cauza zvonisticii si a temerii turistilor. Asta este marea problema cu care se confrunta acum."Destinatiile interne au inceput, de bine de rau sa mai primeasca turisti, dar si aici functioneaza la turatie redusa pentru ca numai cu cazare nu poti sa faci mare lucru. Oamenii se duc la munte, la mare, nu doar sa se cazeze si atat. Se duc sa se relaxaze, sa mai faca o activitate, sa mai intre intr-un restaurant, sa manance ceva local, iar terasele atat cat sunt deschise nu au cum sa faca fata in cazul unui grad mare de ocupare al structurilor de cazare. Iar daca mai intervin o ploaie sau o perioada de vreme nefavorabila nici terasele nu mai sunt de folos", a mai afirmat seful ANAT.Acesta este de parere ca, romanii nu par dispusi sa astepte la coada sa serveasca o masa la terasa. Ingradirea celorlalte activitati este si ea daunatoare pentru turism.Cu privire la comportamentul turistilor de pe litoral care nu respecta regulile de distantare si fac petreceri cu sute de oameni in fata barurilor, seful ANAT crede ca acestia dar dovada de un grad mare de inconstienta si teribilism. Cu toate acestea, cei care vor achita aceasta nota de plata sunt agentiile de turism, terasele si unitatile de cazare, daca autoritpatile decid sa impuna din nou restrictii asa cum au facut-o in starea de urgenta."Aceasta este o alta linie pe care trebuie actionat - constientizarea. In momentul de fata noi traim intre doua extreme. Pe de o parte, cei care nu cred in existenta virusului si care considera ca este o mare manipula, si implicit desconsidera munca medicilor si a autoritatilor de a limita efectele pandemiei, si pe de alta parte ii avem pe cei carora le este frica si sa mai iasa din casa si care traiesc cu o frustrare oarecum nejustificata. Ei sunt cei care considera ca oriunde s-ar duce se afla in pericol si din aceste cauze renunta si la calatorii si la vacante", spune Luca.Daca ne referim la inchiderea unor anumite zone precum se vehicula in presa zilele trecute, seful ANAT refuza sa creada ca un astfel de lucru ar fi posibil pentru ca ar avea niste efecte dezastruoase asupra ecuatiei turistice in general, asupra zonelor respective care traiesc aproape eminamente din turism. "Probabil s-a dorit ca acel mesaj sa fie ca un semnal de alarma pentru a responsabiliza oamenii sa respecte un minim de reguli", a mai spus el.La ANAT nu s-au inregistrat inca falimente ale agentiilor de turism, dat lui Dumitru Luca ii este teama ca daca nu se iau masuri cat mai rapide din partea Guvernului si relansarea economiei ramane doar pe hartie nu vor intirzia sa apara si astfel de evenimente nedorite. Din pacate, vor avea un efect devastator in piata."De pe tot lantul turistic, agentiile de turism sunt cele mai afectate pentru ca ele sunt intefata clientului cu prestatorul. Agentiile incaseaza si platesc servicii in avans pentru a asigura un anumit nivel al tarifelor si a oferi oamenilor serviciile pe care le-au comandat. Platesc mai departe serviciile catre hotelieri si transportatori si din acest motiv, banii nu se mai pot intoarce pe circuitul economic din momentul in care au fost dati. Iar daca op masa de clienti isi cere banii inapoi, agentia ne mai avand banii se creeaza un fenomen nedorit", considera presedintele ANAT.Daca vorbim de increderea clientilor, aceasta se construieste cu greu, de-a lungul anilor, iar acum nu se mai pierde asa usor ca in cazul unui faliment, cum a fost in anii trecuti. In pandemie, cu mici exceptii, clientii au inteles cum stau lucrurile si au preferat sa mearga pe amanarea vacantelor si pe acceptarea de vouchere compensatorii care sa certifice creanta care o au asupra agentie. In felul acestea, ei se asigura ca nu-si pierd banii, dar nici agentia sau prestatorul sunt in pericol de a intra in colaps financiar.Fenomenul de intrare in insolventa al unor agentii poate fi tinut in frau, dar poate fi si accelerat in momentul in care exista o presiune mare pe rambursari.Acesta le recomanda turistilor prudenta si optimism, prudenta pentru ca este nevoie sa fim atenti oriunde am merge sa ne facem vacansele si optimism ca vom trece si peste acest hop care a bagat in blogaj planeta intreaga. Dar pentru a trece peste pandemie este nevoie de efortul comun al tuturor.