Zeci de germani primesc 1.200 de euro lunar fara sa faca nimic. Experimentul testeaza oportunitatea unui venit de baza universal

Experimentul a inceput oficial marti, 1 iunie, si se numeste Pilotprojekt Grundeinkommen (proiect pilot privind veniturile de baza). Presupune ca 122 de cetateni germani sa primeasca lunar cate 1.200 de euro, timp de trei ani, fara sa presteze munca in schimbul banilor.Pana la final, fiecare va incasa cate 43.200 de euro, bani care nu vor fi taxati sau impozitati. Bugetul total se ridica la 5,2 milioane de euro, suma provenita din donatiile a 150.000 de oameni, arata Deutsche Welle Singurul lucru pe care beneficiarii sumelor de bani trebuie sa-l faca este sa completeze sapte chestionare online pe durata celor trei ani. In acelasi timp, pot sa munceasca pentru a aduna venituri suplimentare cat de mult sau de putin doresc.In afara celor 122 de germani care primesc salariul pentru a sta degeaba, mai participa la experiment inca 1.380 de persoane. Si acestea vor trebui, de asemenea, sa completeze cate un chestionar la fiecare sase luni, dar nu vor primi decat o indemnizatie simbolica, aferenta cheltuielilor legate de participarea la studiu.Organizatia care coordoneaza experimentul se numeste Mein Grundeinkommen (Venitul meu de baza) si a inceput recrutarea voluntarilor in august 2020. La vremea respectiva interesul a fost enorm, 1.5 milioane de oameni depunandu-si CV-urile. In final, au fost selectati putin peste 1.500.Initiatorii proiectului "Venitul meu de baza" sunt convinsi ca o plata neconditionata periodica catre toti cetatenii ar rezolva probleme sociale majore si ar reduce semnificativ infractionalitatea.Ei cred ca, daca presiunea de a castiga destui bani pentru a supravietui ar disparea, oamenii vor deveni mai liberi, mai creativi si, in general, mai fericiti.Experimentul aparent utopic este investigat stiintific. "Testam ce fac oamenii cand au securitate materiala timp de trei ani. Cheltuiesc banii sau construiesc rezerve financiare? Nu mai lucreaza sau lucreaza mai putin? Devin mai implicati social si doneaza mai mult?", spune liderul de studiu Jurgen Schupp, de la Institutul German de Cercetare Economica.Chiar si modificarile nivelului de stres vor fi examinate, folosind probe de par de la unii subiecti.In functie de rezultatele obtinute la capatul celor trei ani se poate pune in discutie sau nu posibilitatea acordarii unui venit lunar universal neconditionat tuturor cetatenilor Germaniei.