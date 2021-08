Notificările buclucașe și vigilența consumatorului casnic. În ce condiții alegi să prelungești contractul cu furnizorul actual de gaze

să verifice când expriră contractul actual;

să solicite de la furnizorul de gaz oferta de preț pentru noul an contractual;

dupa ce primește noua ofertă de pret va trebui să-l compare cu ofertele din comparatorul ANRE;

să identifice oferte mai bune și să aleagă un alt furnizor sau să rămână la cel actual.

„Contractele dețin, în general, clauze de prelungire a contractului existent la prețul comunicat de furnizor printr-o simplă notificare, fără a mai fi necesară semnarea unui nou contract. Astfel, consumatorul se va găsi în situația de a achita aceste prețuri în următorul an, în lipsa alegerii unui alt furnizor”, precizează AEI.Piața gazelor naturale a fost liberalizată la 1 iulie 2020. Modificările legislative din vara anului 2020 au instituit o perioadă post-dată-liberalizare, în care „s-a tolerat” ca furnizorii să livreze gaze consumatorilor casnici care nu au încheiat contracte pe piața liberă și după data de 1 iulie 2020, timp de 1 an de zile.La 1 iulie 2020, furnizorul clientului casnic a stabilit arbitrar un preț la gaze care în fapt a rămas la aceeași valoare cu prețul anterior datei de 1 iulie 2020. Această hotărâre de menținere a prețului gazelor constant la 1 iulie 2020 s-a bazat pe amenințarea introdusă odată cu modificarea legii gazelor în anul 2020, care prevedea că dacă furnizorii vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai mare decât costul real de achiziție, suma rezultată din diferența dintre prețul real de achiziție și prețul reglementat al producătorilor în valoare de 68 lei/MWh, stabilit prin OUG 114, se împarte în următoarele proporții: 10% rămâne la furnizor și 90% se colectează la bugetul de stat.Perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021 a fost gândită ca o perioadă în care consumatorii trebuiau să încheie un contract de furnizare gaze naturale. Reglementările în vigoare prevedeau ca în lipsa încheierii unui contract de furnizare gaze până la 30 iunie 2021, sau în situația în care clientul nu a trimis către furnizorului sau actual, până la data de 30 iunie 2021 o scrisoare prin care își exprimă refuzul de a continua o relație contractuală sau o solicitare de modificare/completare a condițiilor/clauzelor contractuale prezente, prin efectul legii consumatorul casnic este trecut în piața concurențială în condițiile și la prețul stabilit de furnizor.„În ultimul an, 20% din consumatorii de gaze au încheiat un contract pe piața liberă, majoritatea cu același furnizor. Mai mult, conform Barometrului Securității Energetice, realizat de INSCOP RESEARCH în iunie 2021, 57,8% refuză categoric schimbarea actualului furnizor de gaze naturale și 36,4% dintre români iau în considerare posibilitatea de a-și schimba actualul furnizor de gaze naturale (din totalul gospodăriilor conectate la rețeaua de gaze naturale). Pentru a „ușura” munca furnizorilor și pentru a nu da posibilitatea clienților casnici să aibă o reacție, prin efectul legii și al Reglementărilor Autoritații Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei ( ANRE ), consumatorii casnici au fost trecuți, toți, în piața liberă de la 1 iulie 2021”, a declarat președintele AEI, Dumitru Chisăliță.