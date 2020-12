Guvernul trece la exproprieri pentru mai multe segmente de autostrazi si drumuri expres

CITESTE SI:

S-a aprobat declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum de legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69" si se realizeaza urmatoarele:* amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum de legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69", potrivit variantei finale studiului de fezabilitate;* declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, reprezentand teren cu sau fara investitii, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum de legatura Autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69", aflate pe raza teritoriala a localitatilor Timisoara, Sanandrei, Giarmata si Pischia din judetul Timis;* lista proprietarilor de imobile proprietate privata, care se propun a fi expropriate, precum si aprobarea sumei aferente justelor despagubiri, in cuantum total de 8,459 milioane lei, pentru despagubirea unui numar de 270 de imobile avand o suprafata totala de 1.562.582 mp;De asemenea, de declanseaza exproprieri ale tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu Pitesti" - Sectiunea 5 Curtea de Arges - Pitesti, aflate pe raza localitatilor Budeasa, Curtea de Arges, Malureni si Municipiul Pitesti, din judetul Arges prin care se prevad urmatoarele:* aprobarea amplasamentului lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu - Pitesti" - Sectiunea 5 Curtea de Arges - Pitesti, aflat pe raza localitatilor Budeasa, Curtea de Arges, Malureni si Municipiul Pitesti, din judetul Arges, conform variantei finale a studiului de fezabilitate;* aprobarea declansarii procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sibiu - Pitesti" - Sectiunea 5 Curtea de Arges - Pitesti, aflate pe raza localitatilor Budeasa, Curtea de Arges, Malureni si Municipiul Pitesti, din judetul Arges, a listei cuprinzand imobilele proprietate privata supuse exproprierii, situate pe raza localitatilor antementionate, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor in cuantum total de 4.275,720 lei, pentru un numar de 370 de imobile, in suprafata totala de 464.153 mp teren.Pentru "Varianta de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe" au fost aprobate:* amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national care face parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Varianta de ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe", conform variantei finale a studiului de fezabilitate;* declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national, a listei cuprinzand imobilele supuse exproprierii situate pe raza localitatilor Arcus, Ghidfalau, Sfantu Gheorghe si Chichis din judetul Covasna, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor in cuantum total de 1.130,400 lei, pentru un numar de 248 imobile, in suprafata totala de 522.256 mp teren intravilan / extravilan;Pentru "Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centura Sud - Lot 2, km 69+000 - km 85+300" s-au aprobat:* amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centura Sud - Lot 2, km 69+000 - km 85+300";* declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata, reprezentand teren cu sau fara investitii, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada de centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900 - Sector Centura Sud - Lot 2, km 69+000 - km 85+300", a listei cuprinzand imobilele supuse exproprierii aflate pe raza localitatilor Vidra, Jilava, 1 Decembrie, Darasti-Ilfov, Magurele si Bragadiru din judetul Ilfov, proprietarii sau detinatorii acestora, precum si sumele individuale estimate de catre expropriator aferente despagubirilor in cuantum total de 1.723.000 lei pentru un numar de 357 imobile, in suprafata totala de 74.296 mp, teren avand si imprejmuiri edificate pe acesta.S-au mai aprobat si exproprieri pentru "Drumul expres Craiova - Pitesti si legaturile la drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localitatilor Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti, din judetul Dolj.