Guvernul a hotarat miercuri extinderea categoriei persoanelor care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului de pana la doi ani (pana la trei ani, in cazul copilului cu handicap), precum si de o indemnizatie lunara de 800 RON, se arata intr-un comunicat emis de Executiv.

Astfel, pe langa persoanele care beneficiau deja de concediu de maternitate si indemnizatie, vor mai avea aceste drepturi:

- persoanele care au nascut inainte de 1 ianuarie 2006, care se aflau in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei, si care, dupa incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului;

- persoanele care au ramas insarcinate pana la 31 decembrie 2005 inclusiv si care realizeaza in sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni, in ultimul an anterior nasterii copilului;

- persoanele care au lucrat cu contract de munca in strainatate si pot dovedi acest lucru;

- persoanele care au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul;

-persoanele care se afla in caz de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice;

- persoanele care au statut de avocat,

- persoanele care se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizate conform legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii sau trecerii in somaj;

- cele care nu au solicitat dreptul la indemnizatie, desi ar fi fost indreptatite sa beneficieze, precum si persoanele care au beneficiat de pensii de invaliditate.

Actul adoptat de Guvern mai prevede si eliminarea conditiei frecventarii cursurilor obligatorii pentru acordarea alocatiei de stat. In martie 2006, Curtea Constitutionala a emis o decizie prin care conditionarea acordarii alocatiei de stat pentru copiii de varsta scolara de frecventarea cursurilor obligatorii era declarata neconstitutionala.