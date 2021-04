Cum crede ministrul Economiei ca poate fi sprijinit mediului privat in pandemie."S-a ajuns sa avem peste 500.000 de someri si peste 1 milion de romani iesiti din toate formele de ajutor"

Ministrul, contrazis de economisti si de cifre

Statul ignora cu desavarsire nevoile mediului de afaceri

Realitatea masurilor "luate" de stat, in cifre

"Faptul ca statul este cel care a obligat intreprinderi sa se inchida inseamna sa statul este cel care cumva ar trebui sa fie acolo ca sa le despagubeasca pentru toate efectele ulterioare ale acelei inchideri", spunea Nasui in cadrul unei conferinte.Practic, este un fel de aplicare a principiului "poluatorul plateste", cel care a inchis plateste si acesta este statul roman."Sunt fanul ideii ca aceste despagubiri sa fie date cat mai mult sub forma de facilitate fiscala, pentru ca atunci ele cumva se vor regasi pentru toata lumea, fara birocratie, fara sa trebuiasca sa bugetam, sa asteptam bani, sa avizam, sa aprobam, sa luam dosare la puricat", s-a mai laudat ministrul Din pacate pentru el, atat economistii cat si realitatea masurilor luate de stat il contrazic in cel mai grav mod."Declaratia ministrului Nasui trebuie incadrata la capitolul. Da senzatia ca, cel putin pana acum, autoritatile nu au inteles sau s-au facut ca nu inteleg realitatea din economia romaneasca. Pana acum, dincolo de cei 2000 de euro acordati unui numar redus de microintreprinderi si ajutorului social acordat angajatilor, nu a existat business care sa primeasca despagubiri pentru ca a fost inchis fortat de autoritati", ne-a declarat analistul economic Adrian Negrescu.Potrivit lui, in ciuda repetatelor apeluri ale mediului privat, singura preocupare a guvernantilor a fost sa le asigure bunastarea celor care lucreaza la stat - salarii mentinute la nivelul dinainte de criza , vouchere de vacanta, facilitati si sporuri care se acorda in continuare dincolo de declaratiile cu iz de reforma."Pentru mediul privat, autoritatile au impus politica "pumnului in gura", inchizand sectoare din economie si lansand restrictii peste restrictii, fara nicio consultare, si fara sa evalueze impactul real. Asa s-a ajuns sa avem peste 500.000 de someri si peste 1 milion de romani iesiti din toate formele de ajutor", a mai spus Negrescu.Daca vorbim de ajutoare fiscale, scaderea taxelor pe munca, pe care mediul de afaceri a cerut-o inca de anul trecut, trebuie sa fie proritara."Avem cele mai mari taxe pe salariul minim din UE, raportat la venit. Cum sa stimulezi firmele sa angajeze cand sunt nevoite sa plateasca inca 42% din salariu la stat? Dupa saga nesfarsita a Masurilor 1, 2 si 3, mediul privat a inteles, in cele din urma, ca ajutorul statului este ca o "Fata Morgana". Arata frumos, dar nu il va primi niciodata. Asa ca, asa cum estimam inca din primavara lui 2020, regula de baza in mediul privat este si va ramane in continuare - "Descurcati-va singuri!"", ne-a mai declarat analistul economic.Potrivit Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), doua dintre masurile analizate au fost realizate partial, procentul de implementare fiind de 15%, respectiv:a) Masura acordarii de sprijin financiar in contextul crizei provocate de Covid-19, cunoscuta sub denumirea de masura 1, 2 si 3 adresata IMM-urilor, este realizata in proportie de 25%, astfel:29.250 solicitari procesate, 19.600 solicitari admise, 17.271 solicitari platite.19.527 solicitari procesate din total 22.226, 16.749 solicitari admise, 3.764 solicitari platite.27.736 de solicitari, niciuna procesata. Program blocat.b) Masura acordarii unui ajutor de stat operatorilor din turism si Horeca in 2021 pentru compensarea pierderilor inregistrate in 2020 a fost realizata in proportie de 5%, pana la aceasta data avand doar actul normativ care o reglementeaza (OUG nr. 10/2021) si o prima runda de consultari cu privire la Ghidul de Implementare a Schemei de Ajutor pentru Horeca.