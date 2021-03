Avertisment din partea sefului Rezervei Federale a SUA: Criptomonedele nu sunt active utile pentru pastrarea valorilor

CITESTE SI:

"Sunt extrem de volatile si de aceea nu sunt utile cu adevarat pentru pastrarea valorilor si nu sunt sustinute de nimic", a afirmat Powell intr-o discutie online referitoare la operatiunile bancare digitale, gazduita de Banca Reglementelor Internationale."Sunt mai mult active specualative care sunt, in esenta, mai mult un substitut pentru aur , nu pentru dolar", a explicat Powell.Seful Fed a vorbit intr-o zi in care bitcoin a scazut pe platforma Coinbase, dar este totusi tranzactionata la aproape 57.000 de dolari pe unitate. Criptomoneda a crescut in ultimele sapte luni, pe fondul tranzactiilor intense si a acceptarii tot mai largi a acesteia in sectorul financiar.In ultimii cativa ani, Fed a lucrat la propiul sau sistem de plati care faciliteaza transferul de bani mai rapid, fiind probabil ca produsul final sa fie prezentat in urmatorii doi ani.Fed a cercetat si daca ar fi necesara sau practica o moneda digitala a bancii centrale.Powell a spus in aceasta privinta ca banca centrala nu se grabeste."Pentru a face acest lucru ar trebui sa obtinem sprijinul Congresului, al administratiei, al publicului larg si nu am inceput inca acest angajament public", a aratat acesta.